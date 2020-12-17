«Замаскированных» хабаровчан в автобусах посчитала мэрия

Маски есть практически у всех, но треть горожан по-прежнему защищает ими свои карманы, а не лица, и извлекает на свет только при виде проверяющих. Это наглядно продемонстрировал очередной профилактический рейд, который провели этим утром сотрудники городского управления промышленности, транспорта, связи совместно с представителями ГИБДД.

На остановках «Детский мир» и «Госбанк» они проверили 26 автобусов, следующих по маршрутам №№: 34,71,73,83,23,8,49 и 52, а на борту еще 18 машин провели профилактические беседы с пассажирами. Как рассказала главный специалист профильного управления мэрии Анна Райх, это уже 49-й совместный рейд с полицейскими.

Их проведение началось 29 мая текущего года. С этого момента по сегодняшний день сводными бригадами инспекторов было проверено 1 тыс. 408 транспортных средств. В отношении водителей, нарушивших масочный режим, было составлено 45 протоколов. Работодатели уже приняли меры к недисциплинированных сотрудникам. Пассажиры-нарушители отделались легким испугом и прослушали беседы.

«Нынче экипажи нас очень порадовали: маска отсутствовала только у одного из водителей, но на замечание он прореагировал моментально и надел защитное средство, поэтому обошлось без протокола. А вот поставить «отлично» пассажирам, увы, мы пока не можем. Да, в салонах автобусов людей в масках стало больше. Они есть практически у всех, но около трети горожан по-прежнему защищает ими свои карманы, а не лица, и извлекает на свет только при виде проверяющих. Этим гражданам мы разъяснили важность и необходимость обязательного соблюдения масочного режима», — цитирует пресс-служба мэрии Анну Райх.

Сотрудники городского управления промышленности, транспорта, связи, проводят массу рейдов и без привлечения полицейских. С марта текущего года они контролируют соблюдение противоэпидемических требований в хабаровских автобусах, трамваях и троллейбусах.

За это время муниципальные специалисты провели 656 профилактических мероприятий, в ходе которых проверили 12 тыс. 902 единицы пассажирских транспортных средств. Работа в этом направлении будет продолжаться до полной стабилизации эпидемиологической ситуации в Хабаровске.