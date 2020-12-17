Владимир Путин: У меня с Сергеем Фургалом были добрые отношения, но обвинения в его адрес тяжелые

Президент России в ходе онлайн пресс-конференции прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края.

«У меня с ним (Сергеем Фургалом) были добрые отношения, что называется, в общих чертах он был лояльный федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, я не знаю оценок Трутнева, он работал вполне исправно и, в общем, старался, как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые, как к члену ОПГ, который занимался, в том числе, и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идёт об убийствах людей. Не о воровстве каком-то там, не о потасовках, не о злоупотреблении служебным положением. Речь идёт об убийствах. Это серьезное обвинение. Вы сейчас меня спросили есть ли какие-нибудь дополнительные данные. Следствие работает, но я же не названиваю туда каждый день, дополнительных данных не требую. Надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд. Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан. Потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Но как быть с этими обвинениями? Это же не какое-то там политическое преследование, это уголовное дело. Когда речь идёт о представителях других партий — все то же самое происходит. А представители «Единой России»? Разве мы не знаем случаев, когда руководители регионов от партии «Единая Россия», совершившие правонарушения были осуждены судом на достаточно длительные сроки заключения? Некоторые из них до сих пор отбывают наказание. Мы что, должны для каких-то партий делать какие-то исключения что ли? Правоохранительная и судебная системы страны должны абстрагироваться от всяческих политических пристрастий и ко всем относиться одинаково», — заявил Владимир Путин.