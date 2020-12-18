В декабре Хабаровский край получит 17 тысяч доз вакцины от коронавируса

Много вопросов, адресованных главе государства во время ежегодной большой пресс-конференции, касались темы новой коронавирусной инфекции. Отдельно президент России высказался о вакцинации.

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, можно так сказать, и начала производить вакцину – научного центра им. Гамалеи и новосибирского центра «Вектор». У нас хорошие вакцины – и безопасные, и эффективно действующие, 95 с лишним процентов, 96-97 уже, говорят специалисты, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений. Наши иностранные коллеги, слава богу, тоже повернулись к нам лицом, готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Англо-шведская компания «AstraZeneca» вместе с нами готова работать, подписывает соответствующие соглашения сейчас. И это очень хорошо, меня очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне (а это крупная, хорошая компания с мировым именем), когда они объединяют усилия, в том числе и с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хороший не только для наших граждан, но и для всего мира», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что стоит задача провести вакцинацию от COVID-19 по всей стране. Масштабы пока недостаточны, но они будут наращиваться.

Хабаровский край уже получил две партии препарата «Спутник V» — 400 и 700 доз. По данным краевого министерства здравоохранения, до конца года ожидается поставка еще более чем 17 тысяч доз двухвекторной вакцины.

Первыми в процесс массовой иммунизации включились медработники инфекционных госпиталей, работающие с зараженными пациентами. Всего в регионе более 3 тысяч таких специалистов.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства.

По информации официального сайта вакцины, ее эффективность на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%.