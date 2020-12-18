Российские контрразведчики встречают профессиональный праздник

Завтра, 19 декабря, в России отмечается день образования военной контрразведки. В 1918 году в этот день был создан Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК).

История нашего государства, его обширная территория и границы всегда вынуждали Россию иметь мощные вооруженные силы, что в свою очередь требовало обеспечивать их безопасность от внутренних и внешних угроз. Именно это предопределило роль военной контрразведки - она исторически стала важной частью системы органов безопасности России.

Отечественные органы военной контрразведки на Дальнем Востоке и в Забайкалье имеют свои истоки в контрразведывательных структурах Дальневосточной республики (ДВР), созданной 6 апреля 1920 года в качестве «буферной зоны», главной задачей которой являлась защита восточных рубежей молодой Советской Республики от японских интервентов и белогвардейцев.

Как рассказал председатель Совета ветеранов военной контрразведки Восточного военного округа Владимир Пнев, эта служба изначально ставила своей задачей выявление действующих в рядах армии провокаторов, агентов иностранных разведок, оказавшихся на тех или иных воинских должностях в армии Советской России. Сама система военной контрразведки фактически писалась с нуля. Однако в результате проведения по-настоящему гигантского объема работы эффективная деятельность службы была отлажена до мелочей.

Большую работу провели дальневосточные и забайкальские военные контрразведчики в период конфликта на КВЖД в 1929 году. В ходе Маньчжурской операции совместно с контрразведкой полпредства ОПТУ по Дальневосточному краю было задержано 424 белогвардейца, а также 1200 китайских солдат и офицеров. Кроме этого, изъято 3 вагона белогвардейских полицейских документов, 780 вагонов трофейного имущества, которые были эвакуированы.

Основной и наиболее важной задачей военных контрразведчиков на Дальнем Востоке в 30-е годы XX столетия было противодействие японской военной разведке. Становление и работа дальневосточных органов военной контрразведки проходили в тяжелых условиях. Однако в целом они смогли достаточно эффективно обеспечить безопасность, а также угрозы военного столкновения с Японией.

1 июля 1938 года в связи с усилившейся угрозой нападения Японии на СССР ОКДВА была преобразована в Дальневосточный фронт с соответствующим преобразованием Особого отдела.

После событий у озера Хасан управление Дальневосточного фронта было расформировано, а из войск образованы подчиненные непосредственно Народному комиссару обороны СССР 1-я Отдельная Краснознаменная армия и 2-я Отдельная Краснознаменная армия. В связи с этим были созданы Особый отдел НКВД 1-й ОКА (г. Уссурийск) и Особый отдел НКВД 2-й ОКА (г. Хабаровск).

5 сентября 1940 года был сформирован Особый отдел НКВД Дальневосточного фронта в составе особых отделов НКВД 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных армий и 15-й армии. Позже в состав 00 НКВД Дальневосточного фронта вошли 00 НКВД 25-й и 35-й армий.

В мае 1943 года Особый отдел НКВД Дальневосточного фронта был переименован в Управление контрразведки Народного комиссариата обороны «Смерш» Дальневосточного фронта.

Как отметил Владимир Пнев, были, конечно, и всяческие перегибы. Но с помощью представителей особых отделов выявлялись целые сети агентов противника, которые действовали под прикрытием офицерских погон, и не только. Благодаря деятельности военных контрразведчиков нередко удавалось поднимать боевой дух подразделения в тот момент, когда бойцы подвергались панике и намеревались хаотично оставить свои позиции, поставив под угрозу проведение операций. Отмечено немало случаев в ходе Великой Отечественной войны, когда именно сотрудники особых отделов вели за собой подразделения.

Контрразведчики Смерша установили и арестовали на Дальнем Востоке более трех тысяч сотрудников, пособников и агентов спецслужб и карательных органов Японии и их сателлитов на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских островов. Обнаружили и изъяли более 70 тысяч оперативных дел и документов, в том числе так называемого Бюро российских эмигрантов и других организаций.

За время существования Дальневосточного подразделения Смерша среди его сотрудников не было ни одного факта предательства, ни один из агентов спецслужб противника не смог проникнуть в ряды Смерша, а также обслуживаемых штабов.

С окончанием боевых действий на территории Дальнего Востока в сентябре - октябре 1945 года образованы три военных округа: на базе Забайкальского фронта - Забайкальско-Амурский военный округ (управление в г. Хабаровске); 1-го Дальневосточного фронта - Приморский военный округ (управление в г. Уссурийске); 2-го Дальневосточного фронта - Дальневосточный военный округ (управление в г. Южно-Сахалинске).

В марте 1946 года наркоматы были реорганизованы в министерства, Народный комиссариат госбезопасности стал Министерством государственной безопасности (МГБ) СССР. Органы ВКР «Смерш» преобразованы в 3-е Главное управление МГБ СССР с задачами контрразведывательного обеспечения армии и флота. Соответственно подверглись переформированию и переименованию органы военной контрразведки военных округов, а в их истории началась новая страница.

По словам Пнева, задачи военной контрразведки и сегодня связаны с выявлением деструктивных элементов в рядах подразделений российской армии, включая тех, кто, нарушая уставные требования и российский закон, ведет негативно отражающиеся на боеспособности или информационной защищенности частей и соединений контакты с представителями иностранных разведок и организаций, курируемых иностранными разведками и их производными. Это и деятельность по выявлению лиц, публикующих в открытом доступе секретные сведения о новых вооружениях, а также личные данные российских военнослужащих, участвующих в различного рода операциях, включая антитеррористическую операцию в Сирии. Эта, на первый взгляд, невидимая работа является одной из основ безопасности государства и совершенствования боеспособности российской армии.

Подробности на портале tvoidv.ru