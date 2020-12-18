Хабаровчане платят бешеные деньги за содержание общего имущества дома

Не успели мы в редакции порадоваться за расселяемых жителей многострадального дома №13 по улице Нагорной (см. «Молодой дальневосточник XXI век», №46 от 11-18 ноября 2020 г., «Нагорная: можно ведь»), как с окраины пришла прямо-таки с ног сбивающая информация.

Жильцы пока что недорасселенного дома №13 с конца лета этого года столкнулись с очевидным, но невероятным. В платежках за электроэнергию, по мнению квартиросъемщиков и квартировладельцев, оказались совершено нереальные суммы.

Поначалу мне подумалось, что такие «бешеные бабки» в платёжках образуются за счет накопления долгов из месяца в месяц. «Ничего подобного! Вот чеки, что подтверждают наши регулярные платежи», - живо реагируют жильцы второго подъезда. И тут же предоставили оригиналы счетов на электроэнергию. Вчитываешься в них и недоумеваешь, откуда и почему такие суммы. В двухэтажном доме нет лифта, в двух подъездах горят четыре (всего!) лампочки, и те очень часто не работают, вот и все источники общего потребления.

До лета 2020 года из-за общедомовых расходов на электричество жители не напрягались, по их словам, платили десятки рублей с квартиры в месяц. А теперь в платежках счет идет на сотни, а кое у кого и на тысячи рублей. Особенно странно это смотрится, когда внутриквартирное потребление электричества оценивается в 23 рубля 65 копеек, а за «лампочку в коридоре» за тот же месяц приходится отдавать 1143 рубля 24 копейки. Как это?

Козырная карта

Ответ дает ведущий специалист по расчетам ЦОК ХРКЦ ПАО «ДЭК»: «С 01.01.2017 по 01.07.2020 расчет начислений платы за электрическую энергию, потребляемую на содержание общего имущества дома, производился согласно п. 44 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011». Тогда это называлось ОДН - общедомовые нужды. По этим трем буквам в то время только ленивый не прошелся - формула по расчету «на три буквы» была зубодробительная.

Но наступили новые времена, ОДН пришел конец. С 1 июля 2020 года изменился порядок расчета платы за электрическую энергию, потребляемую на содержание общего имущества дома. Теперь кратко это называется СОИ. Изменилось не только название, но и порядок расчета.

«При проведении расчетов размера платы за электроэнергию, отведенную на содержание общедомового имущества, ПАО «ДЭК» не нарушает требования действующего законодательства», - заключает свое послание «городу и миру» ведущий специалист ПАО ДЭК.

Но что не так с домом №13 по улице Нагорной? Специалист из ДЭК дает подсказку: «...с 01.07.2020 объем электрической энергии на СОИ распределяется в полном объеме на жилые и нежилые помещения пропорционально размеру занимаемой площади (площади жилого/ нежилого помещения) в многоквартирном доме в соответствии с формулой». Я долго пытался разобраться в хитросплетениях - всех этих эпсилонах, объемах, площадях и прочих коэффициентах, на втором часу плюнул и поверил на слово специалистам.

Метры и рубли

Ответ на загадку «почему так много платят» удалось получить, заглянув в другой, более многостраничный документ, чем ответ из ПАО «ДЭК». Такой «волшебной бумагой» оказался технический паспорт дома №13. Жильцам дома в свое время с трудом, но удалось добыть оригинал. Согласно ему из восьми квартир шесть находятся в собственности, две - в муниципальном найме. И на первом этаже в свое время был магазинчик, что занимал порядка 178 квадратных метров. Эти метры - тоже в муниципальной собственности.

Таким образом, чуть менее половины от общей полезной площади дома (624,4 квадратных метра), находятся под управлением местных властей. Насколько они эффективно распоряжаются своей частью имущества, судить не берусь, а что сейчас происходит, кто и на каких условиях проживает в помещениях бывшего магазина - тайна великая есть. Попытался проникнуть через дверь - на стук никто не ответил. Но есть обоснованные подозрения, что именно за счет этой недвижимости и идут «бешеные накрутки» по системе СОИ.

Так что уважаемые владельцы собственности в многоквартирных домах, будьте внимательны и бдительны. Если у вас резко возросли начисление по СОИ, внимательно ознакомьтесь со структурой своего дома. Мало ли какие изменения в формах собственности могут без вашего участия произойти. И не забывайте отслеживать изменения в законодательстве. Все по формуле: «незнание закона не освобождает от ответственности».

Чисто поржать

Не успели жители трижды злосчастного дома №13 по улице Нагорной отойти от новых сумм на содержание общего имущества, как районные власти решили разрядить ситуацию. Назначили на конец ноября «внеочередное общее собрание собственников помещений с актуальной повесткой: «Создание места (площадки) накопления ТКО (контейнерной площадки) за счет средств регионального оператора по ТКО. После создания места (площадки) накопления ТКО (контейнерной площадки) включить данную площадку в состав общего имущества многоквартирного дома». О как! Дом не сегодня завтра расселят – больше половины жильцов уже получили удовлетворившие их квартиры, остальные сидят, что называется, «на чемоданах», и меньше всего их беспокоит помойка под окнами.

Но я не понял, для кого будет создана площадка для мусора у дома №13 по улице Нагорной, если сам дом, по имеющейся у меня информации, будет снесен во второй половине следующего года?

Эдуард Попов

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Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) – объявленная президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 года долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основной целью СОИ являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования.