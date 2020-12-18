Автобусную химию проверила мэрия Хабаровска

Специалисты городского управления промышленности, транспорта, связи провели мониторинг обработки салонов транспортных средств, принадлежащих двум хабаровским перевозчикам, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как рассказал консультант профильного управления Евгений Гужавин, такие профилактические рейды проводятся с апреля этого года.

«Наша задача — удостовериться, что все рекомендации Роспотребнадзора выполняются. Все перевозчики, помимо генеральной вечерней уборки, должны не менее 2-3 раз в день проводить обработку салонов дезинфицирующими составами», — отметил спикер.

Инспекторами было осмотрено 11 автобусов, работающих на маршрутах №№ 23 и 35. Санитарная обработка салонов производилась средствами: «Фарма-хлор», «Дельсан-Профи», «Астера», «Анолит», «Септострим» с использованием средств индивидуальной защиты. Работники компаний–перевозчиков после завершения смены протирают все поручни, стекла и ручки, далее моют пол, а после опрыскивают дезсоставами остальные поверхности машин.

«На территории предприятий соблюдается масочный режим. Всем водителям и кондукторам выдаются индивидуальные средства защиты, в автобусах есть достаточный запас химикатов для проведения обработки салонов во время межрейсовых стоянок. Замечаний к перевозчикам нет», — подвел итог рейда Евгений Гужавин.

По его словам, уже проведено более 80 таких рейдов. Все перевозчики проверены уже не по одному разу. Серьезных нарушений не выявлено. Также в ежедневном режиме продолжается проверка соблюдения масочного режима в хабаровских автобусах, трамваях и троллейбусах.

С марта текущего года муниципальные специалисты провели 656 профилактических мероприятий, в ходе которых досмотрели 12 тыс. 902 единицы пассажирских транспортных средств.