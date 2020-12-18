Школьники Хабаровского края получат быстрый интернет

О необходимости повышения качества связи и возможности выхода в сеть заявил Владимир Путин.

В 2021 году скоростной интернет будет внедрен повсеместно, по всем школам. Об этом в рамках ежегодной конференции заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что до конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи – и телефон, и интернет – для населённых пунктов от 250 до 500 человек.

«До конца 2021 года по этим населённым пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей, они предусмотрены в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества», — заявил глава государства.

В Хабаровском крае работа по этому направлению уже ведется. Так, в 2021 году бесперебойный интернет придет в отделенные поселки района им. Лазо. Выход в сеть получат общеобразовательная школа и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Среднехорский. Для этого необходимо провести волоконно-оптические линии связи до поселков Сидима и Среднехорский. Врио губернатора края Михаил Дегтярев уже подписал распоряжение о предоставлении ПАО «Ростелеком» части лесного участка для строительства ВОЛС.

«Президентом поставлена задача обеспечить к 2021 году скоростным интернетом каждую российскую школу, — подчеркнул Михаил Дегтярев. – Все школьники Хабаровского края, не зависимо от места их проживания, должны иметь равные возможности для использования различных форм обучения, в том числе и в режиме онлайн. Для нас это принципиальный вопрос»

В кратчайшие сроки министерство природных ресурсов края подготовило договор аренды части лесного участка под строительство. Площадь участка составит более 7,5 гектаров. Возведение волоконно-оптической линии связи до отдаленных населенных пунктов ведется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», который предусматривает обеспечение доступом в сеть социально-значимых объектов.

В 2019 году к Интернету были подключены 163 социально значимых учреждения. В 2020 году современные линии связи построены еще до 202 объектов. К концу 2021 года их общее количество вырастет до 626. Скорости, на которых оказываются услуги, утверждены на федеральном уровне.