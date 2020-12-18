Ассоциации КМНС Хабаровского края исполнилось 30 лет

Хабаровский край традиционно один из самых мирных в России, несмотря на то, что в регионе проживают представители 145 народов и народностей, в том числе и восемь народов, для которых этот регион - историческая родина. Это нанайцы, ульчи, орочи, негидальцы, удэгейцы, эвенки, эвены и нивхи.

«Хабаровский край - большая многонациональная семья, здесь ко всем относятся с уважением и чтят традиции, - сказал глава региона. - Мы любим вас, коренные народы Амура. Правительство края всегда поддерживало и поддерживает Ассоциацию КМНС, которая не только занимается защитой прав и интересов коренных народов, но и способствует сохранению уникальной культуры, древних промыслов и традиций. В поездках по краю мне уже удалось побывать в нескольких музеях и культурных центрах, где хранят историю дальневосточных этносов. А музей под открытым небом Сикачи-Алян - особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия».

Объекты нематериального культурного наследия

В 2016 году благодаря Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края был снят документальный фильм «Колыбельная для дракона», посвященный мировоззрению, традициям и культуре нанайского народа. Фильм победил на международном фестивале. Публике он был представлен в 2019 году в Гродековском музее.

В этом году планировался показ в кинотеатре «Гигант» на большом экране. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. В ближайшее время будет подыскан подходящий интернет-ресурс, позволяющий сохранить качество видео и звука, где разместят ленту.

- Почему мы сделали такой фильм? Рядом с нами живут удивительные и неповторимые люди – хранители культуры, традиций, языка, болеющие за народ, светлые, добрые. Они в нас вкладывают свою душу, а мы с них берем пример, поэтому стараемся работать на благо народа. И нашим детям тоже с кого-то нужно брать пример. Поэтому нужно использовать все силы и средства для того, чтобы сохранять образы этих людей, - уверена Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края. – Неумолимое время постепенно уничтожает следы старины. И только от нас зависит, останется ли хоть что-то от нее.

Еще один проект Ассоциации был посвящен сохранению песенно-музыкального творчества коренных народов Севера. Были записаны песни в исполнении коллективов национальных сел Джари, Верхнего Нергена, Дады, Лидоги, Омми, Комсомольска-на-Амуре и выпущено пять дисков. Работа еще не закончена. Планируется запись удэгейских песен в селе Гвасюги.

- Очень много воспоминаний о том, какие прекрасные были фестивали в советское время, о том, какие прекрасные артисты выступали. А ведь от этого времени ничего не осталось. По нескольку дней длились такие районные песенные фестивали. Кроме людской памяти, больше нигде не сохранились эти выступления. И это неправильно! Это чудо - оченьхрупкое, - считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

Среди записей - песни Раисы Алексеевны Ходжер.

- Сегодня мало кто способен из нас говорить на родном языке, а тем более сочинить песни, - посетовала Любовь Одзял . - Нужно постоянно пополнять культурную сокровищницу своего народа. Стоит отметить, что записи песен - это и сохранение языка, и передача его нашим детям. Учить язык проще при помощи красивой песни.

Ассоциация издает и книги национальных авторов. Например, был выпущен сборник произведений Николая Бельды. Там помимо рассказов есть переводы и русских народных песен.

Конечно, изданием книг, музыкальных сборников и документального фильма работа Ассоциации не ограничивается. Немаловажную лепту в дело сохранения и развития национальных культур вносят структурные подразделения - районные организации.

Огромную роль играет и сотрудничество с Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры, где что ни событие, то знаковое, ставшее брендом не только для жителей Хабаровского края. Это и фестиваль «Бубен дружбы», и творческая смена «Дети Амура», и молодежный фестиваль «Улэн Го» («Правильное направление»), и фестиваль этнической музыки "Ритмы Дальнего Востока". И это не только смотры творческих достижений национальных коллективов, это настоящие творческие лаборатории, где не только собирают и сохраняют, но и развивают народное творчество.

Сакральное место амурских народов

Накануне празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Михаил Дягтерев, врио главы Хабаровского края, побывал в знаменитом на весь мир национальном нанайском селе Сикачи-Алян.

По словам Нины Дружининой, главы администрации села Сикачи-Алян, ни один из губернаторов Хабаровского края не приезжал посмотреть на уникальную неолитическую «картинную галерею» под открытым небом, где возраст самых древних петроглифов исчисляется двенадцатью тысячами лет, где есть изображения мамонта и дикой лошади, которые вымерли на Дальнем Востоке несколько тысяч лет назад.

«Они древнее египетских пирамид», - эта фраза есть во всех описаниях редкости.

Сегодня уникальные петроглифы доступны не только воздействию негативных природных влияний - перепаду температур, периодическому подтоплению. Страшнее всего - люди, вандалы. Самая старая надпись в XIX веке оставлена русскими переселенцами из села Вятское, неофициальной родины чучхе и Ким Чен Ира, руководителя Северной Кореи.

Для амурских народов места, где находятся базальтовые камни с петроглифами, всегда были святыми. Сюда съезжались для камлания шаманы со всего Амура - и нанайские, и ульчские, и удэгейские, и орочские.

Сегодня остро стоит проблема сохранности петроглифов. Об этом шла речь во время визита Михаила Дегтярева.

Нина Дружинина на примере опыта Приморского края рассказала, что благодаря открытию Бикинского заповедника не только сохраняются амурские тигры, но и решаются социальные проблемы удэгейского села Красный Яр. Там, благодаря заповеднику, появилось 80 новых рабочих мест. Для села с численностью в триста человек это существенное решение социальных проблем.

В Хабаровском же крае, имея рядом такое богатство, как петроглифы, Сикачи-Алян вряд ли можно назвать процветающим.

«Поручаю региональным министерству культуры, министерству природных ресурсов, администрации Хабаровского района представить предложения, как именно мы можем здесь помочь, - сказал Михаил Дегтярев. - Нужно защитить памятники истории, которые древнее египетских пирамид, защитить от вандалов в первую очередь и, разумеется, сделать их достоянием всего мира. Возможно, это будет музей под открытым небом. Сикачи-Алян - особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия».

Рыба

История, пожалуй, началась 20 апреля 1989 года, когда была созвана конференция представителей нанайцев, проживающих в Нанайском районе. Кроме нанайцев из сел района, в работе конференции приняли участие делегации Николаевского, Ульчского, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Хабаровского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, удэгейцев сел Уни и Гвасюги. Главной темой конференции, помимо поиска решений для улучшения жизни, стал вопрос повышения национального самосознания.

Сама же Ассоциация народов Севера Хабаровского края была создана на учредительной конференции 16 февраля 1990 года.

Первым президентом Ассоциации был избран Юрий Самар. В разные годы возглавляли организацию Николай Сипин, Владимир Дигор, Галина Волкова, Любовь Пассар. С 27 мая 2015 года на посту президента региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» стоит Любовь Одзял.

Среди удач Ассоциации - организация национальных общин, которые заменили национальные рыболовецкие колхозы, появление по инициативе Ассоциации территорий традиционного природопользования, налаживание постоянной связи с хэчже - нанайцами, проживающими в КНР.

В этом году Ассоциация одержала весомую победу. Стоит напомнить, что 6 мая был обнародован скандальный проект распоряжения министерства сельского хозяйства России, ограничивающий размер сетей.

Возмущению коренных народов Амура не было предела. Коллективное обращение на имя Президента России подписали более 12 тысяч представителей коренных народов Приамурья. Длину сетей отбили.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края на основании предложения правительства Хабаровского края включена в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета». В этом году Любовь Одзял была награждена первой Всероссийской общественной премией «Гордость нации». Она стала лауреатом I степени в номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях». И это не только личная победа, это победа всей организации, признание достижений на федеральном уровне.

За 30 лет, конечно, многое изменилось, но неизменной остается работа по сохранению и развитию национальных культур, защите коренных народов и их общин.

- Ассоциация помогает всем: есть ли деньги, нет ли денег. Нельзя, чтобы участники конкурсов остались без призов, нельзя, чтобы процесс остановился, нужно всех активистов поддерживать. Я заметила, что даже когда совсем плохо, на такие цели всегда находятся деньги, - рассказала Любовь Одзял. - Я охочусь за оригинальными проектами, чтобы поддержать людей, которые все это делают. Каждый человек, который «горит» за свое дело, на вес золота. У нас столько накоплено, сколько материала, который нужно публиковать, которым нужно заниматься!

Точкой ежегодных конфликтов была и остается рыба. Это и ограничения квот на вылов национальных общин, которые заменили национальные рыболовецкие колхозы, являвшиеся градообразующими в национальных селах, это и иногда бесчинства стражей правопорядка. Законы у нас хорошие, а вот подзаконные акты порой противоречат законам.

- Я думаю, что нам грозит настоящая война с федеральным агентством по рыболовству. Они проблемы не решают, даже усугубляют их, усиливая социальные проблемы среди представителей коренных народов. Причина - плохая, даже ужасная работа в сфере традиционного рыболовства. Отдавать на откуп регионам они не хотят. Зачем им коренные народы? Ощущение складывается, что им просто по-человечески приятно взять и ввести какой-нибудь запрет. Мы просили: «Отдайте нас на региональный уровень!». Мы знаем наши народы, знаем, кто шалит, а кому, наоборот, надо помогать. Не хотят, и все.

Сейчас собираются ввести реестр коренных народов, но собираются туда вносить только тех, кто ведет традиционный образ жизни. Получается, что 90-летняя бабушка, которая уже не может рыбачить, рыбу не получит? А ребенок, которому пока еще рано рыбачить? Я говорю чиновникам: «Мы из реестра ни одного человека не уберем! Мы все ведем традиционный образ жизни!».

Это просто полное непонимание коренных народов. Нам говорят: «Мы вам сочувствуем! Мы представляем, что будет!» То есть чиновники понимают, что создают ужасную ситуацию.

Бытье на Амуре всегда было не сахар. Пусть амурская земля сурова, но благодарна тем, кто бескорыстен и трудолюбив.

- Жизнь коренных малочисленных народов зависит от нас самих, - сказала Надежда Кимонко, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая отделом традиционной культуры КГАУК «КНОТОК». - Есть желание - будут возможности, будут действия - появится и результат.

Юрий Вязанкин

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