Трех преступников из Хабаровского края ловили 18 лет

В сентябре 2002 года три жителя поселка Тумнин (Ванинский район) задумали убить местного участкового. Она напали на него, стали жестоко избивать и даже выстрелили ему из пистолета в шею. К счастью, полицейский выжил. Преступники же скрылись.

Только спустя 18 лет стало известно местонахождение тумнинцев. Один из них проживал в Москве, двое совсем рядом – в Хабаровске и Амурске. Всех трех арестовали. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Хабаровского края обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.