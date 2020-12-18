Хабаровчанин цинично сломал женщине ноготь

В Хабаровске на улице Аэродромной произошло жуткое преступление – местный житель сломал женщине ноготь! Произошло это не просто так, а в результате ограбления.

Хабаровчанка ночью шла по улице и разговаривала по телефону. Внезапно к ней подбежал злоумышленник, вырвал гаджет и скрылся во дворах. Из-за налета ноготь и пострадал больше всего.

Похищенный телефон мужчина продал, а деньги потратил на личные нужды. После этого его поймали полицейские. Суд приговорил грабителя к трем годам лишения свободы условно. Ранее преступник к уголовной ответственности не привлекался.