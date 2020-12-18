В Хабаровском крае на таксистов возбудили более 60 дел

В главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования подвели итоги профилактической операции «Такси» за 2020 год. Всего было проведено 43 рейда. По результатам проверок возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.

«Очередной рейд провели на прошлой неделе. Были проверены транспортные средства с символикой легкового такси. В отношении 3 перевозчиков составлены три протокола за управление автомобилем, на который незаконно установлены опознавательные фонари и нанесена соответствующая цветографическая схема. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

Таксисты обязаны осуществлять свою деятельность, только имея соответствующую лицензию. Они также обязаны иметь опознавательные знаки: оранжевые фонари на крыше и цветографическую схему (т.н. «шашечки»). В Хабаровском крае на сегодняшний день услуги такси предоставляет 691 предприниматель.