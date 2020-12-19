В окрестностях Хабаровска обнаружены самые дорогие руины

Этот объект, вполне возможно, достоин занесения в Книгу рекордов края. А то и рискует быть объявленным новой туристической достопримечательностью. Никогда еще руины «ушедшей цивилизации» прошлого века не были оценены так высоко.

История началась во времена экономического подъема. Гражданин Н., проживая в уездном городе Х. и обладая энной суммой денег, решил принять посильное участие в грядущем экономическом буме.

Начинающий коммерсант, рассматривая различные варианты вложения свободной наличности, на основе мирового опыта решил, что в «новой России, с колен встающей», нет ничего более долгосрочного и надежного, как недвижимость. Был он из начинающих, значительными суммами не располагал, решил вложить деньги в «различные бизнесы»: покупал по расценкам 2003 года то, на что хватило оставшихся 100 тысяч рублей наличкой.

«Под объектом недвижимости понимается руинированное одноэтажное каркасно-панельное здание (бывшая ферма крупного рогатого скота) с размером в плане 74 на 21 квадратных метров и высотой этажа 3,5 метра, построенное в 1993 году, не эксплуатируемое и не отапливаемое с железобетонным настилом из плит», - выписка из договора купли-продажи от 23 сентября 2003 года.

Купил и купил - у нас ведь свободная страна. Ни один суд не оспаривал и не оспаривает законность этой сделки. Гражданин Н. из города Х. регулярно платил налог на имущество (сущие копейки), рассчитанный налоговой службой. А местные мужички в это время потихоньку дербанили коровник - кирпич, плиты и иное нужное в хозяйстве, пока от строения не остался фундамент.

Эти руины и сейчас можно видеть слева от села Новотроицкое, на самом повороте с трассы Хабаровск – Бычиха. У гражданина Н. бизнес не пошел, а тут в стране кризис за кризисом. Так что не до руинированных метров в окрестностях Новотроицкого ему было, стоят и стоят. Пока из налоговой в 2020 году не пришел очень большой счет на данный объект недвижимости. Оказывается, что в 2019 году Росреестр произвел «переоценку ценностей» и теперь по факту не «руинированый коровник», а оставшийся от него разрушающийся фундамент стоит 22,5 миллиона рублей.

Обращение в районный суд не помогло, закон на стороне налоговиков – сумма налога на недвижимость с развалин коровника начислена правильно. И даже в суде гражданин Н. не сумел добиться ответа, на каком основании Росреестр так взвинтил цену. В 200 с лишним раз! За фундамент, поросший бурьяном. Может, там, в обычным бетоне, не железная арматура, а более благородные металлы? Иных объяснений не вижу. Станет теплее, поеду на место с зубилом и молотком, проверю догадку.

Результат работы районного суда гражданин Н. решил оспорить в арбитражном суде, который решение суда первой инстанции оставил в силе. Так что горе-коммерсанту платить налог на недвижимость, исходя из стоимости объекта в 12 миллионов (оказалось, во время заседания районного суда Росреестр милостиво снизил цену на «графские развалины» в два раза).

Но даже с такой щедрой скидкой это по-прежнему, исходя из размера объекта, самые дорогие руины прошлого века на территории Хабаровского района. Причем у гражданина Н. из уездного города Х. есть документ - с подписями и печатями, подтверждающими этот удивительный факт. Решение суда - это вам не шутка. Но бывший коммерсант с этим не согласен и собирается доказывать ирреальность ситуации в более высоких инстанциях.

Жаль! Для туристической привлекательности региона не обязательно должны существовать конкретный факт, точное событие или иное документальное подтверждение. Легенда, слух, тост – вполне достаточное основание для начала туристического бума. Так что, если у вас, уважаемые читатели, есть информация о странном, необычном, непознанном или непонятном месте в районе вашего проживания, обращайтесь в редакцию.

Эдуард Попов