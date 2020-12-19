Жительница Хабаровского края взыскала с банка 25 т.р. за моральные страдания

Запомните этот телефон: 8-495-003-01-68. И не берите трубку. Больше двухсот таких номеров мошенников, судя по печальной статистике, были заблокированы по всей России. Вот только «моего» телефона там, к сожалению, нет.

До смешного. Мне позвонили от имени «Сбербанка», начали задавать какие-то вопросы. А когда поняли, что я не повелся, отключились. Хотя было все чинно и благородно. Сначала автоответчик, или, как еще говорят, птица-секретарь, сообщил, что свяжет меня с оператором. Когда же отозвалась девушка и начала меня спрашивать о том, о сем, я маленько насторожился. Но при первом же моем наводящем вопросе она просто бросила трубку.

Я много лет прослужил в милиции и не мог оставить это просто так. Поэтому направился в ближайшее отделение «Сбербанка», чтобы сообщить кому следует. Менеджер Ирина (или как ее назвать?) сказала, что службы безопасности банка это касается постольку-поскольку. И, вообще, мне следует обратиться в полицию. А я всего лишь хотел, рассказав о попытке совершения мошенничества, заблокировать номер телефона аферистов. Кстати, теперь он «абонент не абонент». Не знаю, надолго ли?

Я не пострадал, и денег с меня взять не успели. Поэтому по закону вроде как все в порядке. Вот только печальная статистика говорит, что с начала пандемии количество так называемых электронных краж, связанных с банковскими карточками, прежде всего принадлежащих пенсионерам, увеличилось в два раза. По России. И лишь 12 процентов похищенного удалось вернуть.

Хотелось бы верить, что банкам и силовым структурам невыгодно покрывать жуликов. Но время показывает, что люди или перестали работать, или… Еще раз повторюсь: не хотелось бы в это верить. Но.

Вот объясните мне, пожалуйста: грабеж, заявление. У подростка отобрали, в том числе, телефон. Мама по своим связям установила и трижды дала оперативникам данные, где этот мобильник числился от и до и отзывался по первому требованию. Такое ощущение, что полицейским было все по барабану. Но когда возмущенный папа попросил своего друга - тогда криминального авторитета, его команда быстро вычислила и напрягла всех виновных по «пацанским» понятиям. Вроде давно уже не 90-е. Но люди не меняются?

Банк, верни мои деньги!

Привлекательные процентные ставки и лицо знаменитого актера в рекламе далеко не всегда являются гарантией того, что банк будет вести себя с клиентом, соблюдая все нормы законодательства. Как рассказали в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, а проще – в Роспотребнадзоре, с такой непростой ситуацией столкнулась жительница краевой столицы, оформившая потребительский кредит в ПАО «Почта Банк» на 75 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составил 7300.

Первые два месяца женщина платила по графику, и никаких сложностей у нее не возникало. Но проблемы начались, когда она обратилась в банк для частично досрочного погашения и оформления соответствующего заявления для внесения необходимой суммы. У меня такое тоже было. Оштрафовали… за досрочное погашение кредита.

Но что интересно, сотрудник кредитной организации помог женщине внести деньги через банкомат, так как наличные не принимали. Потребитель получила три чека на 35 тысяч рублей. Сотрудник банка заверил ее, что деньги будут списаны в день ежемесячного платежа.

Однако истец с удивлением узнала от ПАО «Почта Банк», что на счете денег нет и ей необходимо внести очередной платеж. В результате обращений на горячую линию и к сотрудникам банка было установлено, что при открытии кредита финансовый эксперт допустил ошибку. В результате произошло… раздвоение счетов. Поэтому внесенные деньги были зачислены не на счет, по которому оформлен договор, а на «ошибочный». О нем потребитель не знала, но он также якобы ей и принадлежит.

При этом кредитный специалист предупредила, что частично досрочного погашения не произойдет, так как деньги снимаются только в день списания ежемесячного платежа. Интересно, что истец настаивала, чтобы деньги списали в день обращения в банк, так как ее вины в том, что сотрудник ответчика каким-то образом открыл два счета, нет.

Оплатив 500 рублей штрафа, женщина написала претензию о том, что просрочка произошла не по ее вине, а по вине сотрудника банка. В день ежемесячного платежа по кредиту деньги не списали в счет погашения и, соответственно, не уменьшилась сумма и перерасчета процентов за целый месяц.

Работник банка перевел 35 тысяч рублей с «ошибочного» счета на основной и выдал три чека. Но буквально через несколько дней хабаровчанка узнала, что на ее счет поступили не 35 тысяч рублей, а только 30. В результате всех новых разбирательств выяснилось, что при переводе денег сотрудник два чека по 15 тысяч рублей отправила на счет клиентки, а пять тысяч - вообще на чужой. То есть ошибка опять произошла по вине сотрудника банка и деньги ушли на счет неизвестного лица. Оператор признала при этом свою ошибку, принесла свои извинения.

Истец вновь написала заявление по поводу возврата 5000 рублей. Но на ее претензии всегда следовал один ответ: банк не выявил никаких оснований для удовлетворения требований потребителя. И вся эта история длилась на протяжении полутора лет.

Женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Ей было рекомендовано для защиты нарушенных прав обратиться в судебные органы. В рамках реализации возложенных полномочий Управление вступило в гражданское дело по иску потребителя для дачи заключения в целях защиты прав потребителей. Заслушав стороны по гражданскому делу, заключение Управления, суд принял решение о взыскании убытков и компенсации морального вреда, штрафа.

Наконец-то. Суд пришел к выводу, что ответчик ПАО «Почта Банк» допустил нарушение порядка и сроков осуществления переводов. А это повлекло нарушение прав истца, являвшегося заемщиком по кредитному договору и не сумевшего реализовать свое право на досрочное частичное погашение кредита. А это – свидетельство о наличии оснований для удовлетворения требований о возмещении причиненных убытков за счет ответчика.

А учитывая, что в результате незаконных действий ответчика истец «испытывала глубокие нравственные и физические страдания, выразившиеся в душевных волнениях, чувстве обиды, унижения, обмана, душевном страдании, депрессионном состоянии, постоянных головных болях», суд определил еще денежную компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей. Кроме того, поскольку было установлено нарушение прав истца виновными действиями ответчика, суд обоснованно взыскал еще и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной к взысканию, в размере 15000 руб.

Пошли все в суд?

Александр Васильев сейчас тоже ждет решения суда. С его пластиковой карты «Промсвязьбанка» в неизвестном направлении ушли деньги.

- Карта всегда находилась при мне, а конверт с ПИН-кодом я уничтожил. При этом с помощью банкомата кем-то было совершено несанкционированное снятие денежных средств, - рассказывает Александр. – Я тут же карту заблокировал по телефону, а на следующий день написал заявления в полицию и банк. По истечении положенного срока о рассмотрении заявления клиента о несогласии с транзакцией мне был дан письменный ответ: «ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Вашей КАРТЫ В БАНКОМАТЕ БАНКА. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ТАКОГО ТИПА СОВЕРШАЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВУХ УСЛОВИЙ: 1. ТОЛЬКО ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ КАРТЫ. 2. ТОЛЬКО ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПИН-КОДОМ».

Я, конечно, не согласился с тем, что операция была совершена именно с той карты, которая находилась при мне и в другом районе города. Глубоко убежден, что стал жертвой нового вида мошенничества - так называемого скимминга (это когда используются специальные устройства для считывания данных карты, например магнитной полосы или ПИН-кода). Отдел по опротестованию операций, отправляя мне ответ, заведомо умолчал о том, что не знаком с таким видом мошенничества и не предполагает, что такое было возможно.

Поэтому я обратился в суд. А мне пришла «добрая» весточка от банка «Открытие», который за чужие долги передал меня коллекторам. Когда все выяснилось, стали замаливать грехи, предлагая дешевые кредиты. В банкомате «любимого» «Сбера» выдали половинку пятисотрублевой купюры. Пришлось написать два заявления и ждать три месяца, чтобы вернуть свои кровные. Поэтому предпочитаю наличку.

Вадим Решетняк