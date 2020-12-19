В Хабаровске профургальская акция собрала менее 50 человек

В краевом центре акции в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Фургала проводятся только в выходные. В будни уже больше месяца никто из сторонников «Иваныча-третьего» не хочет выходить.

Сегодня на площади Ленина митингуют менее пятидесяти человек. Мало кто на них обращает внимание – все взгляды там прикованы к предновогоднему оформлению ледяного городка.

Стоит отметить, что за время проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории края пресечено 485 административных правонарушений. На «фургальцев» выписано 311 штрафов на сумму более 3,4 миллиона рублей. Проведено 93 административных ареста, 41 человек приговорен к обязательным работам.