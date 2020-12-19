Дегтярев: Сфера образования находится на особом контроле

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с ректором Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Виктором Бавыкиным. Ректор рассказал о кадрах, которые АмГПГУ готовит и собирается готовить с учетом потребности региона.

С текущего года образовательное учреждение обучает студентов по направлениям «физическая культура», «безопасность жизнедеятельности», «дошкольное образование», «изобразительное искусство», «технология» и «информатика». С 2021 года вуз станет готовить студентов по программам «история» и «иностранный язык». Также появится дефектологическое направление. В свою очередь, Михаил Дегтярев подчеркнул, что сфера образования находится на особом контроле.

В Амурском гуманитарно-педагогическом университете обучается 2769 студентов. С 2020 г. вуз возобновил подготовку специалистов среднего звена по направлениям: «дошкольное образование», «преподавание в начальных классах», «физическая культура» по очной и заочной формам обучения.