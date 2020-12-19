Почти 700 тонн «доступной рыбы» купили хабаровчане в 2020 году

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели предварительные итоги реализации проекта «Доступная рыба».

В его рамках жители края по сниженным ценам смогли приобрести горбушу, кету, гольца, навагу, корюшку, сельдь, минтай, камбалу, частиковые виды рыб и консервы.

«За счёт исключения посредников между рыбодобывающими компаниями и торговыми предприятиями удалось снизить розничную цену для покупателей. В рознице голец реализовывался по цене не более 130 рублей за килограмм, горбуша – не более 135 рублей, кета – не более 150 рублей, навага – не более 45 рублей, сельдь – не более 48 рублей, минтай – 59,99 рублей, камбала – не более 46 рублей за килограмм», – отметили в управлении торговли краевого минсельхоза.

В 2020 году в рамках проекта было реализовано 688 тонн мороженой и охлажденной рыбной продукции, что больше, чем в 2019 году почти на 50%. В том числе в торговые сети лососевых поставлено почти 486 тонн.

В настоящее время в проекте участвуют 42 рыбодобывающие компании и более 100 объектов торговли по всему краю. В 2020 году реализация рыбы и рыбной продукции активно осуществлялась также на ярмарках выходного дня.