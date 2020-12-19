Негосударственные детские сады в Хабаровском крае получат субсидию

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография» Хабаровскому краю на 2021 год выделена субсидия в размере 5,3 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета России.

Средства пойдут на создание 45 мест в негосударственных детских садах. Дополнительно из краевой казны на эти цели предусмотрено 166 тыс. рублей.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в конкурсе на предоставление субсидии смогут принять участие частные детские сады и индивидуальные предприниматели, работающие по программам дошкольного образования. На одно место будет выделяться 123,4 тысячи рублей. Приём заявок начнётся в 2021 году.

«Субсидии предоставляются для оборудования помещений детских садов. Перечень закупаемых предметов утверждён приказом Министерства Просвещения РФ — это мебель, игрушки, учебная и развивающая литература, интерактивное оборудование и т.д», — отметили в профильном ведомстве.

Детские сады в Хабаровском крае посещают около 13 тысяч детей в возрасте от полутора до трёх лет. Целью регионального проекта «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей» является обеспечение возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. На создание дополнительных мест в негосударственных дошкольных учреждениях в 2020 году региону было выделено из федерального бюджета 2,9 млн рублей.