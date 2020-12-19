455 хабаровчан отправятся в этом году в Вооруженные силы

Осенний призыв-2020 на воинскую службу завершается в Хабаровске. На сегодняшний день план выполнен на 90%, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказал заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин, призывная кампания, стартовавшая 1 октября, закончится 31 декабря.

Накануне военным комиссариатом Хабаровского края был скорректирован план по осеннему призыву для краевой столицы: вместо 485 человек в армию должны отправиться 455.

«Уже призвано 408 хабаровчан — 90% от общего плана. Набор новобранцев завершен в Индустриальном, Центральном и Железнодорожном районах. А Кировскому и Краснофлотскому районам осталось набрать 47 рядовых», — рассказал он.

На сегодняшний день к местам службы уже отбыли 283 молодых жителя краевой столицы. Практически все новобранцы остаются служить в воинских частях на Дальнем Востоке, около 70% из них распределяются между войсками, дислоцированными на территории Хабаровского края.