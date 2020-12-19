Лауреаты премии им. В.К. Арсеньева получат по полмиллиона рублей

Итоги второго сезона общероссийской премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева подвели накануне в Москве.

Итоги второго сезона общероссийской премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева подвели накануне в Москве. Торжественная церемония прошла в здании Российского фонда культуры. В этом году на соискание премии поступило 144 заявки из 17 регионов России. Конкурсный отбор прошли 94 произведения, в длинный список вошли 30, а в короткий – девять, в том числе, две книги от авторов из Хабаровского края.

Победителей определили в трех номинациях — «Длинная проза», «Короткая проза» и «Детская проза». Лучшим романом стал «Ощепков» Александра Куланова. В номинации «Короткая проза» приз взял Константин Сонголов за книгу «Если бы карма». Лучшим в детском направлении стал известный писатель Андрей Усачев и его произведение «Волшебная Колыма». Каждый из лауреатов получит по 500 тысяч рублей.

Напомним, общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Премия присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. Место жительства авторов значения не имеет. Обязательное условие – произведения должны быть написаны на русском языке.



