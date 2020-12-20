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Коронавирус в Хабаровском крае: 346 новых случаев
По данным пресс-службы регионального правительства, смертельных исходов не было.
346 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск — 307
Комсомольск — 25
Хабаровский район — 8
Охотский район — 3
им. Лазо район — 2
Советская гавань — 1
Выздоровело 473 человека. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 318 коек. Свободно 725. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 тыс. 71 человек. В том числе 2 тыс. 593 стационарно, 2 тыс. 478 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30 тыс. 994 случая Covid-19. 25 тыс. 730 человек выздоровело.