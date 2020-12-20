Коронавирус в Хабаровском крае: 346 новых случаев

По данным пресс-службы регионального правительства, смертельных исходов не было.

346 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 307

Комсомольск — 25

Хабаровский район — 8

Охотский район — 3

им. Лазо район — 2

Советская гавань — 1

Выздоровело 473 человека. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 318 коек. Свободно 725. На лечении находится 41 тяжелый пациент, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 тыс. 71 человек. В том числе 2 тыс. 593 стационарно, 2 тыс. 478 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 30 тыс. 994 случая Covid-19. 25 тыс. 730 человек выздоровело.