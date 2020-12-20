Правительство Хабаровского края обеспечило бесплатную юридическую помощь для жителей

Правовые консультации оказывают как адвокаты, так и специалисты государственного юридического бюро края.

Правительство региона заключило соглашение с Адвокатской палатой края об оказании бесплатной юридической помощи гражданам.

Подобные консультации наиболее востребованы среди неработающих пенсионеров, женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, многодетных семей, родителей в неполных семьях, ветеранов труда, инвалидов, детей-сирот.

По данным государственного юридического бюро края, чаще всего люди обращаются за правовой консультацией по вопросам предоставления мер социальной поддержки, установления отцовства и взыскания алиментов, защиты прав потребителей, защиты прав и интересов детей-сирот, защиты трудовых прав и ряда других. С начала года услугой воспользовалось более пяти с половиной тысяч человек.

Отметим, что правовую помощь бесплатно жители края могут получить как у адвокатов, так и в подразделениях государственного юридического бюро края. Подробную информацию можно найти на сайтах: mfc27.ru, laws.khv.gov.ru. Также действует единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 100 42 12.

Правовые услуги адвокаты предоставляют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском, а также районах им. Лазо и им. Полины Осипенко.