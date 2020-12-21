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Коронавирус в Хабаровском крае: 340 новых случаев
Погибших, по данным пресс-службы правительства региона, нет.
340 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск — 244
Нанайский район — 3
Хабаровский район — 8
Им. Лазо район — 4
Комсомольск — 34
Николаевский район — 9
Верхнебуреинский район — 8
Бикинский район — 23
Амурский район — 1
Охотский район — 6
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 318 коек. Свободно 704. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 4 тыс. 903 человека. В том числе 2 тыс. 614 стационарно, 2 тыс. 289– амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 тыс. 334 случая Covid-19. 26 тыс. 238 человек выздоровело.