Коронавирус в Хабаровском крае: 340 новых случаев

Погибших, по данным пресс-службы правительства региона, нет.

340 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 244

Нанайский район — 3

Хабаровский район — 8

Им. Лазо район — 4

Комсомольск — 34

Николаевский район — 9

Верхнебуреинский район — 8

Бикинский район — 23

Амурский район — 1

Охотский район — 6

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 318 коек. Свободно 704. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 4 тыс. 903 человека. В том числе 2 тыс. 614 стационарно, 2 тыс. 289– амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 31 тыс. 334 случая Covid-19. 26 тыс. 238 человек выздоровело.