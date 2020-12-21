Хабаровчане сдали антиковидную плазму

Около 100 человек сдали кровь и ее компоненты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция по сдаче антиковидной плазмы крови прошла на Краевой станции переливания крови. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт совместно с волонтерами-медиками в Хабаровске. Всего в ней приняло участие около 100 человек.

Показания к переливанию такой крови определены временными методическими рекомендациями лечения новой коронавирусной инфекции как этиотропное лечение. Другими словами, это лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания.

Его применяют пациентам со средней или тяжёлой степенью тяжести заболевания. Единственное условие – люди должны дышать самостоятельно, не находиться на искусственной вентиляции легких. Имеет значение и время: переливание крови эффективно только в первые 3-7 суток от начала заболевания, пока не сформировались собственные антитела.

«Плазма – белковый продукт. Для нее есть определенные показания, она улучшает всю систему кровообращения пациента. И, как следствие, после переливания крови организм начинает активнее бороться с вирусом. Предъявляются определенные требования к донорам: они перенесли коронавирусную инфекцию, выписаны, не выделяют вирус – нет в крови иммуноглобулина M. Значит они в стадии выздоровления. Также крайне важно, чтобы был хороший высокий титр иммуноглобулина G – иммунитет. Тогда это поможет получателю плазмы скорее пойти на поправку», — рассказала Оксана Кожемяко, главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

В Хабаровском крае произошёл уникальный случай. Антиковидную плазму взяли у донора, который не переболел COVID-19, но сделал прививку против коронавируса. В его организме выработались антитела с высоким титром. Данные компоненты крови были направлены в одно из лечебных учреждений Хабаровска, которое работает в режиме коронавирусного госпиталя. Плазму успешно перелили пациенту, который пошёл на поправку и уже выписан из больницы.