На Дальнем Востоке стартовал конкурс на лучшее название новой единой региональной авиакомпании

Сегодня на Дальнем Востоке стартовал конкурс, на котором дальневосточники сами выберут название для Единой региональной авиакомпании. Новое авиапредприятие создается по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), развития местного и межрегионального авиасообщения.

Участники открытого голосования, которое проводится Минвостокразвития России при поддержке полпредства ДФО, могут выбрать одно из предложенных наименований, либо предложить свой вариант на странице конкурса: aviadv.ru.

«Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Именно для этого по поручению главы государства создается дальневосточная авиакомпания. Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием», — подчеркнул вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги конкурса будут поведены 31 декабря. В этот же день среди участников конкурса будут разыграны сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

Консолидация авиапредприятий под крылом единой авиакомпании позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов (в том числе, удаленных и труднодоступных), повысить качество обслуживания пассажиров, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава, обновить авиапарк. Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства.

Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги 2 млн дальневосточников: перевозить до 1,7 млн пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тыс. человек на местных маршрутах.