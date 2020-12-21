Дополнительные деньги на ремонт объектов ЖКХ получат районы Хабаровского края

В этом году впервые за последние 8 лет на капитальный ремонт коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, из краевого бюджета было выделено почти 300 млн рублей.

Поддержка краевых властей позволила провести около сотни мероприятий, благодаря которым местные котельные, электростанции и другие объекты ЖКХ будут стабильно работать и снабжать жителей края теплом, светом и водой на протяжении всего отопительного периода.

Так, благодаря помощи правительства края в селе Хурба Комсомольского района в местной котельной установили новый котел и оборудование, провели его пуско-наладку и запустили в работу. Это гарантирует надежное теплоснабжение потребителей. А в поселке Циммермановка Ульчского района за счет средств краевого бюджета отремонтировали один из газопоршневых агрегатов электростанции и закупили необходимое оборудование и запчасти.

«Дополнительное финансирование в этом году было выделено для исправления ситуации в электрохозяйстве края – на ремонт муниципальных сетей из краевого бюджета направили более 100 млн рублей. Большую часть средств получили Солнечный, Нанайский и Ульчский районы, где чаще всего случались отключения электроэнергии. Кроме того, еще почти 20 млн рублей удалось направить на капремонт объектов ЖКХ за счет экономии средств при проведении торгов», — рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, субсидии муниципалитетам из краевого бюджета на капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов выделяются ежегодно в рамках государственной программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края».