Хабаровский обзор: Опять без колес и бомжатник под снос

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Как рассказала ОВД-Инфо оштрафованная Татьяна Овечкина, за участие в митинге 5 декабря ее признали виновной в повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Суд назначил Овечкиной штраф ниже минимального - предположительно, судья учел ее многодетность, а также то, что один из троих детей Татьяны имеет инвалидность.

ovechkina_liliia «Многодетной матери что, заняться нечем, как по митингам ходить?»

1kichatya_polina «Суды с головой совсем не дружат, кого они штрафуют? Чем она детей будет кормить? Пипеццц».

emercomdv «Так сиди ты дома, раз многодетная, нет же - они прутся на митинги, потом нытьё тут пишут это! То инвалид, то пенсионер!! Так сидите вы дома, раз вас так жалко всех!».

afanasiy_zdrastiy «Интересно, а все пособия и иные меры господдержки она в полном объеме получала? Правильному борцуну за все хорошее против всего плохого должно быть западло получать что-либо от ненавистного государства, я считаю. Как говорится, или крестик сними, или трусы надень».

Пирожки в условиях антисанитарии

Импровизированный рынок на пересечении улиц Суворова и Ворошилова в Южном микрорайоне Хабаровска на площадке перед зоомагазином «Котопёс» пошёл под снос. В признанных незаконными строениями киосках много лет готовили пирожки и плов, торговали продуктами. Кругом царила полная антисанитария. Теперь власти обещают благоустроить эту территорию.

«Три недели развешивали предупреждения. Не убирают. Отключили один раз свет. Они сами подсоединились к электросетям. Вновь их отключили. «Горсвет» им предписания выдал о незаконном подключении. Со второго раза владельцы поняли, что мы не шутим. Начали разбирать модульный торговый комплекс, в первый день вывезли пять киосков, сегодня ещё несколько. К началу следующей недели площадку, я надеюсь, мы полностью очистим», - рассказал заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска по вопросам экономики Иштван Брысин.

another_one001 «Наконец-то этот бомжатник сносят».

17_ya_nina_07 «То, что убрали, - замечательно, но там рядом зачем-то построили павильон перед домом и ещё разбитая до ужаса дорога - въезд во дворы! Вот тут бы навели порядок!»

ban_service «Хоть бы там сделали площадь, общественное пространство. Как это было раньше».

i.tish87 «Это все хорошо... Но что будет с моей любимой местной собакой, которая живет там уже столько же, сколько и сам этот рынок???»

Каждому по велосипеду?

Власти РФ запретят жителям Дальнего Востока использовать праворульные автомобили и запчасти б/у для таких транспортных средств. Такие нововведения прокомментировал член «Справедливой России» Юрий Григорьев.

Правительство ввело требование к машинам, по которому необходим 17-значный идентификационный код для установки класса экологии этих средств передвижения. В японских автомобилях данные номера отсутствуют. Кроме того, власти намерены запретить применение вторичных деталей при ремонте автомобилей, что может привести к существенному перераспределению.

Народный избранник Юрий Григорьев раскритиковал новые правила, считая, что тем самым они отрицательным образом скажутся на обычных жителях Дальнего Востока. По мнению депутата, в регионе не создают качественные российские машины, поэтому гражданам приходится покупать японские модели на «вторичке», которые и так стоят не очень дешево.

Марк Данилов «Даже если это и не правда, но все равно меня убила фраза: «качественные российские автомобили».

Сергей Ваулин «Уж сколько раз они пытались. Каждый раз дальневосточники сообщали, что за такое разобьют им [лицо]. После чего чинуши успокаивались. Дальний Восток - это не терпилы».

Alexey Anatolevich «Велосипеды ещё всем раздайте)))))».

Матвей Савченко «Пост - вброс. Если почитать документ, то хотят запретить ввоз праворульных и б\у запчастей к ним. Никто не запретит тебе ездить на твоей праворульке».

Игорь Свинников