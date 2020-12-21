Жители Хабаровского края получили туристический кэшбэк

В 2020 году за отдых без выезда за пределы региона жители Хабаровского края получили кэшбэк. Общая сумма выплат составила 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили в управлении по туризму краевого Министерства культуры, участие в программе по возврату российским гражданам кешбэка за приобретенные туры по стране приняли 7 туроператоров и 5 отелей края.

Для того, чтобы получить процент от потраченной на отдых суммы в текущем году, нужно было выполнить ряд условий, где основным являлась оплата услуг по карте любого банка национальной платежной системы «Мир». На нее же затем возвращалось и 20% в виде денежного кэшбэка. Помимо этого, среди обязательных требований программы был указал и минимальный срок туристического проживания - не менее 2 ночей.

Напомним, 17 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что власти РФ будут наращивать программу туристического кешбэка в 2021 году.

"Мы предусмотрели на кешбэк 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но мы договорились с правительством о том, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги", - сказал Президент.