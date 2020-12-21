Сергей Кравчук приблизился к лидерам в «Национальном рейтинге мэров»

С июня текущего года к началу декабря мэр Хабаровска поднялся в нем с 31-й позиции на 27-ю, опередив мэра Владивостока Олега Гуменюка, занимающего 33-ю строчку. От группы лидеров главу Хабаровска сейчас отделяют всего две строки, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Коллеги Сергея Кравчука из городов Дальневосточного федерального округа расположились в рейтинговой таблице следующим образом. На 16-м – Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск), на 35-м – Юрий Гришан (Магадан), на 44-м – Леонид Николаев (Анадырь), на 51-м – Сардана Авксентьева (Якутск), а Константин Брызгин (Петропавловск-Камчатский) — на 59-й строчке. Лидерами, занимающими первые три позиции, являются Ильсур Метшин (Казань), Сергей Собянин (Москва) и Руслан Кухарук (Тюмень).

Напомним, что авторы исследования — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Они ведут регулярную оценку деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.

Приведенные выше результаты «Национального рейтинга» получены аналитиками за период с августа по ноябрь 2020 года путем заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объектами исследования являются мэры 88 городов России.

В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.



