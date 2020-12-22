В Хабаровском крае перенесли «Прямую линию» с Дегтяревым

«Прямая линия» с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым по-прежнему состоится 23 декабря. Однако начнется она на час раньше – в 18:00.

Вся остальная информация по данному мероприятию также актуальна. Напомним. «Прямая линия» пройдет по нескольким телеканалам: «Губерния», «Россия24», «Хабаровск» и 6ТВ.

Задать вопросы можно будет, прислав СМС или WhatsApp сообщение на номер 8 924 104 44 71, либо позвонив по номеру 8 4212 40 22 22. Вопросы принимаются каждый день с 9 до 18 часов с 21 декабря и до окончания прямой линии.