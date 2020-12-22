Госдолг Хабаровского края уменьшился на 4,5 миллиарда рублей

Министерство финансов России опубликовало свежие данные по госдолгу регионов. Как гласит документ, госдолг Хабаровского края за полгода уменьшился на 4,5 миллиарда рублей.

На момент назначения Михаила Дегтяревым врио губернатора, эта неутешительная для экономики цифра составляла 59,5 миллиардов рублей. При том, что край при прошлом губернаторе брал не государственные займы, а коммерческие кредиты, которые дороги для обслуживания из-за высоких процентов.

Дегтяреву удалось грамотно выстроить региональную финансовую систему. Для этого требуется не только обладать знаниями в сфере экономики, но и умение входить в «высокие» кабинеты, лоббировать интересы края на федеральном уровне.

В частности, Хабаровскому краю удалось избавиться от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей путем взаимодействия с Минфином. Также на обслуживании госдолга региональная казна сэкономила 200 миллионов рублей. Помогла в этом работа с казначейством по краткосрочным займам. Михаил Дегтярев и его команда продолжают работать над снижением суммы долга.