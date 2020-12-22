В жилых домах Хабаровска из-за аварии пропало тепло

В Первом микрорайоне 16 домов отключены от теплоснабжения. Причиной стала авария – порыв теплотрассы на улице Бурейской. Специалисты МУП «Тепловые сети» сейчас занимаются ликвидацией порыва.

Горячая вода и тепло пропало не только в жилых домах на улицах Королева, Калараша, Краснореченской и Бурейской, но и двух образовательных учреждениях, находящихся в этом районе – школе и детсаде.

Прокурор города поручил проведение проверки прокуратуре Индустриального района, в ходе которой будет дана оценка обоснованности отключения объектов и продолжительности проведения ремонтных работ, а также состоянию инженерных сетей. При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.