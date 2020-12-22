Двое комсомольчан наняли киллера для убийства партнера по бизнесу

Трое жителей Комсомольска-на-Амуре занимались совместным бизнесом. Двое, однако, были не очень довольны получаемым доходом, поэтому решили избавиться от своего партнера. Они арендовали гаражный бокс и нашли киллера.

В декабре 2018 года жертву удалось заманить в гараж. Там бизнес-компаньоны избили потерпевшего, после чего киллер задушил его. За совершенное убийство исполнитель получил от организаторов 150 тысяч рублей. Тело убитого вывезли на кладбище и закопали.

На суде бизнесмены отрицали свою вину. Но присяжные заседатели признали фигурантов виновными. 21 декабря 2020 года бы вынесен приговор.

Организаторы получили по 17 лет лишения свободы лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Наемный убийца проведет в «казенном доме» 19 лет. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 6 миллионов рублей.