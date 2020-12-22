В Хабаровском районе продолжают строить пожарное депо

В селе Победа (Хабаровский район) продолжается возведение пожарного депо. В настоящее время уложены бетонные плиты, собран каркас модульного одноэтажного здания, возведены стены и крыша. Началась внутренняя отделка помещений.

В депо будет работать два пожарных автомобиля высокой проходимости. Их доставят в Победу после того, как откроется зимняя дорога. Завершить все работы и открыть новое подразделение планируется в 2021 году.

Решение о строительстве депо принял врио главы региона Михаил Дегтярев. Подразделение войдет состав первого отряда Противопожарной службы Хабаровского края. В ней посменно будут дежурить 11 огнеборцев.