Коронавирус в Хабаровском крае сбавил темп

Очередной штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции состоялся сегодня в правительстве Хабаровского края.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 2 тыс. 386 случаев COVID-19. С начала пандемии число заболевших составило 31 тыс. 675 человек. Темп прироста заболевших сокращается, а все показатели указывают на то, что регион находится на так называемом плато.

«Если смотреть динамику среднесуточной заболеваемости, мы остаемся на плато. На лечении находится 4 тыс. 730 человек, из них более половины получают лечение в условиях стационара. За прошедшие 2 недели произошло увеличение числа выздоровевших. Немаловажным является тот факт, что некоторые больницы края возвращаются в «доковидный» режим работы. Так, Вяземская ЦРБ с 21 декабря возобновила работу по оказанию плановой медицинской помощи, «ковидные» койки там закрыты», — сказал Евгений Никонов.

По словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, наметилась тенденция к снижению числа заболевших в Хабаровске, но увеличилось число выявляемых случаев коронавируса в районах края. Наиболее напряжённая ситуация остаётся в Комсомольске-на-Амуре, но там для маршрутизации пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями задействована районная ЦРБ Солнечного района, где сохраняется необходимый резерв коечного фонда.

Глава регионального управления Роспотребнадзора подняла вопрос транспортировки пациентов железнодорожным транспортом. Особенно этот вопрос актуален для небольших посёлков Ванинского района.