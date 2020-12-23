Торговые сети Хабаровского края согласились не взвинчивать цены

Увеличение стоимости «продовольственной корзины» в последнее время стало совсем неприличным. На фоне официальной инфляции (порядка 4 процентов) скачок цен на сахар и иные продукты питания вызвал раздражение даже у Президента РФ.

«За последние шесть лет у нас рекордный урожай, а хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Почему происходит рост цен на продовольственные товары? Это что такое?! Это с какой стати-то?! Или по подсолнечному маслу - у нас семечки нет?», - изумился гарант Конституции.

Желание получить сверхприбыль оказалось сильнее здравого смысла и социальной ответственности, констатировал Владимир Путин.

«На мировых рынках выросла цена, на внешний рынок пошло продукции в большем объеме, и внутренние цены начали «подтягивать» к общемировым, что совершенно недопустимо».

Правительство начало принимать ряд мер по сдерживанию роста цен. На федеральном уровне Минпромторг и Минсельхозпрод РФ подписали соглашения с производителями и крупными торговыми сетями: производители снижают стоимость на определённый объем, а сети должны снизить розничные цены на базовые продукты питания. Хабаровский край не стал исключением. Михаил Дегтярёв поручил организовать еженедельный мониторинг цен по 24 наименованиям основных товаров.

С целью сохранения гражданского спокойствия 22 декабря между правительством края и рядом торговых сетей был подписан договор по сохранению стабильными цен на социально значимые продовольственные товары. Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства края, отметила: «Эти меры позволят решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, в целях обеспечения населения края базовым набором продуктов питания по доступным ценам».

Трудные решения

Договору между правительством края и крупнейшими сетями продовольственных магазинов предшествовал долгий этап согласования. Очень интересные особенности по снабжению края едой прозвучали на совещании с участием профильных министерств региона, крупных торговых организаций, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной налоговой службы.

У коммерсантов было что сказать в ответ на предложения правительства. Минпромторг в ДФО предлагает применять повышающие коэффициенты - 1,25 на сахар и 1,08 на масло. Соответственно, в рознице это будет стоить 119 рублей за литр подсолнечного масла и 57 рублей за килограмм сахара-песка.

«80% продуктов питания край завозит из других регионов», - подчеркнула особенность дальневосточной территории Мария Авилова.

Сергей Дудник, генеральный директор сети «Амбар» сходу объявил о проблемах: «90% торговых сетей вообще не имеют никаких отношений с производителями». Соответственно, ретейлеры никак не могут оказать влияние на формирование цен.

Наталья Болучевская, директор департамента торговли «Самбери», отметила, что повышающие коэффициенты включают в себя не все расходы: «Хотелось бы, чтобы все дополнительные затраты, в частности расходы на транспортировку, фасовку, которые несет ретейлер, работая с минимальной наценкой, были учтены. Со стороны крупнейших производителей есть свои проблемы: они не отреагировали на изменение закупочной цены - все ждут дополнительных разъяснений. У нас на складе достаточно большое количество товара, закупленного по нескорректированным ценам. В пути находится еще более серьезный объем - около 500 тонн. Что и как с этим делать, как эти затраты будут компенсироваться - никто не знает».

По словам Сергея Дудника, когда оптовиков «колбасит», то ретейлеров «плющит»: «Если я поднимаю цену, то сразу идет отток людей. Были у нас перебои с сахаром, когда оптовиков колбасило. Подняли розничную цену и сразу потеряли порядка 10% покупателей - народ у нас не особо богатый».

«Заявлена продажная цена на подсолнечное масло в 95 рублей, но есть такие скрытые моменты, которые производитель может провести. И надо учитывать, что перевозки по железной дороге внутри края тоже чего-то стоят. Два вопроса: дадут ли производители такую цену и сможем ли мы поддержать ту наценку, о которой вы говорите», - заявил Владимир Емляков, коммерческий директор ООО «Марлен ДВ».

«Я со всей ответственностью говорю, что в Хабаровском крае нет ни одного овощехранилища, что обеспечивало бы длительное хранение большого объема корнеплодов», - объявила Наталья Болучевская. Мы картошкой с «колес» обеспечиваемся?

Рыночек не решал

«Можно сколько угодно обсуждать с ретейлом нюансы сдерживания цен, но на самом деле все зависит от производителей. У них всегда есть выбор: продавать свой товар на внутреннем рынке или на внешнем. Указать ему никто не может - ни в Минсельхозе РФ, ни в минсельхозе края», - подчеркнул Владимир Емляков.

Тут потребуются усилия всех сторон – федеральных и региональных структур, монополистов-производителей, оптовиков-закупщиков и продавцов. Ретейлеры отметили необходимость применения дополнительного коэффициента на доставку товаров – край у нас не просто большой, он еще и протяженный.

Вместе с тем торговые сети готовы взвалить на себя социальную нагрузку, определив перечень социально значимых товаров, на которые будет зафиксирована минимальная торговая надбавка. Есть еще и такой выход из ситуации: для сдерживания цены на хлеб во Владивостоке начали уменьшать вес изделий c 570 граммов до 520. Старая цена при этом сохранилась.

По итогам встречи оптовые предприятия и крупные региональные торговые сети выразили готовность присоединиться к федеральному соглашению, которое касается снижения цен на сахар и подсолнечное масло. А на региональном уровне заключить соглашение по минимизации надбавок на социально значимые продовольственные товары. Сейчас, по словам Марии Авиловой, прорабатывается ряд мер по сдерживанию коэффициента дефлятора. В самое ближайшее время выйдет соответствующе распоряжение правительства края, устанавливающее этот дефлятор.

Еда и колбаса

Негативные тенденции в покупательском спросе на продукты питания начали проявляться гораздо раньше. С весны 2020 года аналитики продовольственного рынка обратили внимание не только на проблемы с покупателями – «сокращение потребительского спроса в связи с ухудшением макроэкономических показателей, когда с падением доходов потребитель переключается на продукцию более дешевого ценового сегмента», но и на негативные тенденции среди поставщиков нужного и полезного продукта.

В докладе исследовательской компании NeoAnalytics MSc in Social Management говорится о падении качества конечного продукта: «Существенно подорожали ингредиенты для производства колбасных изделий, в частности пищевые добавки. Большая часть поставляется из-за рубежа, и цена на них изменяется в зависимости от колебания валюты.

На рынке увеличилась доля фальсификата. Основные претензии – недостаток белка, содержание не разрешенных национальным стандартом ингредиентов. Использование дешевого коллагенового белка, который на этикетке представлен как «животный» белок. Коллагеновый белок составляет основу сухожилий, хрящей, шкурок животных и не содержит достаточного объема незаменимых аминокислот. Для увеличения массы вместо сои добавляется клетчатка из корнеплодов или злаков».

Эдуард Попов

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Коэффициент-дефлятор – ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары в Российской Федерации в предшествующем периоде.

С января 2020 года в Хабаровском крае масло подсолнечное выросло в цене на 27,2%, сахар-песок – на 35,5%, гречка – на 27%, мука пшеничная – на 13,2%, хлеб ржаной и рис – на 11%.

Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530) – 24 наименования: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.