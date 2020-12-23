В Хабаровске сдали долгострой после пяти лет ожидания

Четырехэтажный дом на улице Алексеевской официально введен в техническую эксплуатацию. Дольщики (всего их 38 человек) ждали этого момента около пяти лет.

«Это большая боль – имею в виду правительство края, что у нас на территории несколько сотен семей до сих пор не могут получить квартиры, за которые заплатили. Есть здесь недоработки и местных, и краевых властей, и объективные факторы, связанные с экономической ситуацией, со сложностями на рынке. Но все это – лирика. Главное, чтобы люди получили жилье и заехали в свои квартиры, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Пока рано поздравлять с новосельем. Благодарю всех дольщиков за терпение и понимание. Мы очень хотим помочь всем, и сделаем для этого все необходимое».

Быть бы алексеевскому долгострою сомнительным рекордсменом а-ля «Казачья гора», но тесное взаимодействие краевых властей и прокуратуры России не дали такому случиться. Кстати, на встрече главы региона с дольщиками присутствовал и заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Всего в новостройке 68 квартир. Стоимость одного квадратного метра (с отделкой) по договорам, заключенным в 2015 году, составила от 55 до 65 тыс. рублей. Заморожены работы были в 2017 году при готовности более 70%.

«Принципиально, что эту работу выполняют все органы власти вместе – и правительство края, и мэрия, и органы прокуратуры, которые вынуждены были понуждать устранять нарушения закона, - заявил Дмитрий Демешин. - Это пример нашего успешного сотрудничества в интересах людей. Поэтому уверен, что все долгострои в Хабаровском крае при активной позиции органов исполнительной власти будут завершены».

Долгострои – это весьма печальное явление для нашего края. Вспомним «дальспецстроевские» дома или ту же «Казачку». Люди долгими годами ждали свое жилье. Сейчас ситуация меняется к лучшему – у Михаила Дегтярева есть карт-бланш от прокуратуры на наведения порядка в регионе.