Вакцинация дальневосточных врачей от коронавируса завершится в январе

Социальные работники будут привиты в феврале-марте.

Пандемия продолжается и говорить, что всё замечательно – неправильно. Об этом на полях онлайн-форума «ДФО2020» заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что побывал во многих регионах федерального округа и вместе с губернаторами обсудил меры поддержки.

«Все заявки регионов мы старались вместе с министерством здравоохранения РФ, Минпромторгом и Роспотребнадзором удовлетворить. В регионы Дальнего Востока, было поставлено около 300 машин скорой помощи, 963 аппарата ИВЛ, более миллиона защитных комплектов», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Кроме того, в регионы ДФО уже поступили первые партии вакцины от COVID-19. Первыми вакцинацию проходят работники здравоохранения, образования, социальных служб.

На сегодняшний день Хабаровский край получил 1 тыс. 142 дозы вакцины. Вакцинация началась в Хабаровске, партия из почти 700 доз отправлена в Комсомольск-на-Амуре, Солнечный и Амурск. Всего по линии федерального минздрава в регион запланировано поставить около 18 тыс. доз вакцины «Спутник V». Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

В течение года в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Хабаровский край доставлены: компьютерный томограф, около 300 аппаратов ИВЛ, 31 автомобиль скорой медицинской помощи, из них 16 реанимобилей.

В рамках субсидии федерального бюджета на переоснащение и дооснащение коечного фонда регион получил более 530 млн рублей. Фондом развития Дальнего Востока и Арктики выделено порядка 36 тысяч одноразовых стерильных костюмов, более 77 тысяч респираторов, свыше 30 тысяч перчаток и почти 36 тысяч защитных очков.