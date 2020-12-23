Пассажирский транспорт в Хабаровске изменил интервал движения из-за болезни водителей

Более 130 водителей общественного транспорта болеют в Хабаровске. Из-за этого на некоторых маршрутах скорректированы интервалы движения, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Как рассказали в городском управлении промышленности, транспорта, связи, сегодня на маршруты вышло 574 единицы пассажирских транспортных средств, вместо запланированных 624.

«В настоящее время у 32 частных перевозчиков болеют 110 человек, у МУП «ГЭТ» — 23 водителя. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за ОРВИ и коронавируса, пассажироперевозки осуществляются по всем направлениям. Работа открывающих и закрывающих рейсов исполняется в полном объеме. Муниципальный транспорт на автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах курсирует в штатном режиме, без сбоев», — рассказала начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли профильного управления мэрии Елена Кашеварова.

По ее словам, наиболее сильно вирусные заболевания ударили по коллективам частных перевозчиков. Некоторые из них обращаются в городское профильное управление с просьбой скорректировать плановые графики движения.

«Мы идем навстречу предпринимателям, и корректируем плановые интервалы на 1-2 минуты. Каждое такое решение тщательно прорабатывается, проводится мониторинг пассажиропотока, чтобы исключить долгое ожидание автобусов людьми. Хочу отметить, что изменения касаются работы автобусов, в основном, в дневное время. Также не стоит забывать, что фактический интервал движения может отличаться от планового из-за сложной дорожной ситуации и пробок», — отметила начальник отдела городского управления промышленности, транспорта связи администрации Хабаровска Елена Калачева.

Сегодня графики движения автобусов незначительно изменены на маршрутах №№ 24, 35, 10, 23, 21 и 40. Получить актуальную информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту, можно воспользовавшись интернет-сайтами «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобильными приложениями «Go2bus», «Умный транспорт», либо позвонив диспетчеру МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07, который размещен на указателях остановочных пунктов.

Также замечания и предложения по работе по работе городских маршрутов можно высказать специалистам управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска по телефонам: 32-48-48, 32-93-58, 30-21-82.