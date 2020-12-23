Дегтярев: Стимулирующие выплаты медикам будут произведены до 31 декабря

В полном разгаре прямая линия с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Один из важных вопросов, который прояснил глава региона - это вопрос о выплате медикам денег за работу с больными коронавирусом.

«Выплата за декабрь, а именно за отработанный период с 1 по 25 декабря, будет произведена до 31 декабря. Для этого все медорганизации на территории края, работающие с COVID-19, должны до конца недели предоставить реестры для начисления выплат в ФСС. Ответственность за это главные врачи несут персональную. Мы должны выполнить поручение Президента, и все декабрьские выплаты отдать людям до боя курантов», - сказал Михаил Дегтярев.

В Хабаровский край на выплаты медикам поступило около 2,5 миллиардов рублей. Деньги выплачиваются не только врачам, но и среднему и младшему обслуживающему персоналу. Была заминка с выплатами за октябрь, но эта проблема оказалась технического характера и она уже решена.