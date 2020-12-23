В хабаровском парке «Динамо» не будет жилой застройки

Михаил Дегтярев в ходе прямого эфира продолжает отвечать на вопросы жителей Хабаровского края. Граждане поинтересовались: будет ли в парке «Динамо» вестись жилая застройка?

«Если жители против, а я тоже считаю, что там жилью не место, надо им пойти навстречу. Не все измеряется деньгами. Но и здесь мы можем помочь - хотите строить, стройте, так где это возможно, нужно городу и поддерживается людьми. Такая моя позиция. Ждем, что будет иск отозван», - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора прояснил момент с бизнесменами, которые за свой счет расселили жителей бараков в парке и понесли таким образом серьезные убытки. Он заявил, что готов пойти навстречу этим предпринимателям, если те хотят продолжить заниматься в крае жилищным строительством.