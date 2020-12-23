В Аяно-Майском районе завод построят только с согласия местных жителей

В данном северном районе Хабаровского края инвестор собирается строить завод по выпуску метанола. Это даст толчок экономике и обеспечит региону около 4 тысяч рабочих мест.

Тем не менее, местные жители опасаются ущерба экологии. Они хотят проведения референдума с вынесением вопроса о строительстве на общее голосование. Прокуратура опротестовывают данное решение.

Михаил Дегтярев заверил аяно-майцев, что без их согласия никакой стройки не будет. Он намерен встретиться с руководителями прокуратуры и выяснить, в чем причина протеста надзорного ведомства.

«Но мое мнение: люди должны решать. Если нужен этот завод, то будет строиться, если нет, то не будет его. Я всегда солидаризируюсь с гражданами. Я не могу выступать против строительства большого производства. Люди должны решать. Но если планируется строительство большого объекта, и он принесет пользу с экономической точки зрения, то народ будет «за». Просто надо это объяснять. Все проблемы в коммуникации», - сказал Михаил Дегтярев.