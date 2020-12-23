Дегтярев назвал причины высоких цен на жилье в Хабаровском крае

В ходе прямой линии Михаил Дегтярев раскритиковал строительную отрасль Хабаровского края. По мнению врио губернатора, в регионе высокие жены на жилье по нескольким причинам. Первой Дегтярев назвал неудовлетворительную работу чиновников.

«… Это монополизация рынков, отсутствие земельных участков, где-то даже картельные сговоры. Выгодно строить мало, но подороже, хотя для выполнения нацпроектов нам нужно строить побольше, но с небольшой наценкой. И та же прибыль получается. Мы сейчас занимаемся тем, что заключаем соглашения с крупными строительными компаниями, и это не только “ПИК”, подбираем им участки, два уже подобрали», - перечислил факторы и пути решения проблемы глава региона.

Строительную отрасль Хабаровского края Дегтярев оценил на «двойку». Он сказал, что спрос на жилье имеется огромный, но у людей нет возможности купить квартиры.