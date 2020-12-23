В Хабаровске построят новый крытый футбольный манеж

На улице Павла Морозова начались работы по закладке нового крытого футбольного манежа. Об этом в ходе прямого эфира сообщил Михаил Дегтярев. Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Врио губернатора Хабаровского края отметил, что региональные власти планируют больше внимания уделять развитию детского футбола. Другие виды спорта также не будут обделены вниманием. Например, 30 декабря состоится открытие дворца самбо.

Дегтярев назвал футбольную команду «СКА – Хабаровск» брендом края наравне с хоккейными дружинами «СКА-Нефтяником» и «Амуром». По словам главы региона, задача наших футболистов – выйти в премьер-лигу.