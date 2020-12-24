В Хабаровском крае 31 декабря объявлен выходным днем

Михаил Дегтярев в ходе "прямой линии" заявил, что 31 декабря станет на территории нашего региона выходным днем.

«Объявление какого-либо дня выходным – прерогатива Президента и председателя Правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар.

Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем. Также, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31ого помогать своим жёнам, матерям», - сказал врио губернатора Хабаровского края.