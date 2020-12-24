Дегтярев: Хабаровские авиалинии сохранятся!

Во время прямого эфира врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на множество волнующих граждан вопросов. Одни из них был посвящен перелетам и, в частности, судьбе авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Глава региона четко обозначил свою позицию.

«Хабаровские авиалинии сохраняются. И это жесткая моя позиция, а также всего правительства, которое я возглавляю. Да, будет создана единая дальневосточная компания, которая от нас получит возможность управлять пакетом нашей авиакомпании с сохранением нашего бренда, но это будет не более 25 процентов. На этом Юрий Трутнев поставил жирную точку. Сама компания будет развиваться, получать меры господдержки на обновление флота, новые маршруты», - сказал Михаил Дегтярев.

Он добавил, что голосование за название новой авиакомпании продолжается. Однако там чувствуется «сахалинский след». Дегтярев всех призвал голосовать за вариант «Дальавиа».