В Хабаровском крае вдвое снизится число бедных?

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в стране слишком много людей, живущих за чертой бедности. И государственная стратегия, её ключевой момент, снизить за десять лет число бедных вдвое. Это, пожалуй, главное. И, конечно, говорили о пандемии, суровом испытании для страны, где Россия, по мнению президента, держится достойно.

Год коронавирусный

По тем данным, о которых говорил президент Владимир Путин, можно сделать вывод, что на фоне других государств Россия сдаёт сложнейший экзамен с названием «пандемия» вполне успешно. В этом заслуга руководства страны и всех её жителей.

«Знаете, на что я бы хотел обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны? В этих достаточно сложных условиях мы ещё раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности, – единение народа при какой бы то ни было угрозе. То, что мы все видели – работа волонтёров, работа медиков, которым ещё раз низкий поклон и благодарность, состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнего своего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, – вот это общенациональное единение, я уже не говорю про движение «Мы вместе», это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества, оно является, на мой взгляд, определяющим и решающим для нашей страны. Я ещё раз хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в этих масштабных мероприятиях», - заявил Владимир Путин.

Теперь цифры, которые ясно дают понять - время тяжелое, но откровенных провалов нет, и Россия проходит пандемию лучше других стран.

«У нас на данный момент времени падение ВВП – 3,6 процента, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединённых Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9 процентов (так в Великобритании, по-моему) на сегодняшний день. <…> Когда я говорил о том, что правительство работало очень напряжённо в течение всего этого года вместе с Администрацией Президента, вырабатывались необходимые решения по поддержке и граждан, и экономики, я назвал сейчас несколько отраслей. Что сделано по этим отраслям?

Первое. Мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок.

Второе. Несколько раз выдавали гранты, дважды, по-моему.

Третье. Дали кредит под нулевую ставку.

Четвёртое. Дали кредит под 2 процента с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90 процентов списочного состава работников, или не списания, а списания не всего, а 50 процентов кредита в случае сохранения 80 процентов работников.

Мы, наконец, перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Ну и, наконец, для малых и средних предприятий приняли очень серьёзное решение – сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15 процентов сразу, и это как бы не на коронавирус рассчитано, а навсегда, на будущее.

Это целый набор мер, которые в целом поддержали пострадавшие отрасли. Кроме пострадавших отраслей, поработали ещё и с представителями системообразующих отраслей производства. Какие это отрасли? Это автопром, авиастроение, судостроение, это сельское хозяйство и строительство.

<...> В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. И это означает 4,5 процента ВВП страны, из них триллион направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Я уже говорил, цифру называл, это 838 миллиардов на прямую поддержку граждан.

Я рассчитываю, что в течение следующего ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону. А что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчётам, где-то конец 2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем», - сказал Владимир Путин.

Особо - о семьях с детьми, на этом Владимир Путин остановился отдельно.

«Но самая тяжёлая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи. От нуля до полутора лет мы ввели пособие, и правила там такие: если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу), если меньше двух прожиточных минимумов (ПМ) на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума ребёнка на каждого ребёнка. От полутора лет до трёх лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала: мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. И, наконец, для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка.

Это такие, так скажем, оперативные меры по поддержке российских семей. Я уже не говорю про единоразовые выплаты всем детям до 16 лет», - подчеркнул президент.

Конечно, медицина не была готова к тому, что коронавирус будет таким масштабным. Но, по мнению Владимира Путина, страна выдержала и первый удар, и делает уверенные стратегические шаги. В ближайших планах - сделать медицину доступной для всех жителей России без исключения.

«Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в «красных зонах», для того чтобы поддержать наших врачей, для студентов старших курсов медицинских вузов – по 10 тысяч, по 7 тысяч – для колледжей, как вы знаете. Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов, необходимых средств для обработки помещений, в некоторых случаях – не просто в разы: скажем, масок, о которых говорили, которые всем надоели, мы их производство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает.

Если уж я об этом заговорил, я скажу, что самое главное в развитии первичной системы, этого звена здравоохранения, заключается в том, чтобы обеспечить 100-процентную доступность граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь очень много вопросов, которые требуют быстрого решения, вот этим мы и будем заниматься в первую очередь. Конечно, подготовка кадров соответствующих, материальная база и так далее», - сказал Владимир Путин.

Ну и, конечно, Россия стала первой страной, где сделали вакцину от новой коронавирусной инфекции.

Образованию тоже пришлось перестраиваться, переводить учеников школ и студентов на дистанционное обучение. Это выявило проблему - не везде есть Интернет, позволяющий работать удаленно. Качественная связь в ближайшее время, по словам Владимира Путина, должна прийти в каждую школу и в небольшие населённые пункты.

«Что мы собираемся делать? В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному Интернету. В 2021 году. Часть уже сейчас оборудована, в 2021 году должны быть все.

Я уже сказал, что для школ мы в 2021 году внедрим скоростной Интернет повсеместно, по всем школам. И здесь очень важно ещё, конечно, по населённым пунктам: до конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи – и телефон, и Интернет – для населённых пунктов от 250 до 500 человек. До конца 2021 года.

Я сейчас не буду перечислять, очень много вопросов здесь на этот счёт. Но в этих населённых пунктах такие смешные есть вопросы: «Нам по деревьям, что ли, лазить?» – и так далее. Я всё понимаю, есть сложности. До конца 2021 года по этим населённым пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей, они предусмотрены в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества», - заявил Владимир Путин.

Бедность, экономика, цены

Одна из главных государственных задач сегодня - обеспечить население России продуктами по доступным ценам, снять нагрузку с людей.

«Да, конечно, где-то цены растут объективно. Связано это с чем – связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей, это неизбежно. Некоторые товары мы собираем; значительную часть комплектующих, которые стали дороже, мы закупаем за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел и это стало дороже.

Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, при том, что у нас урожай рекордный – за последние шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, и даже 134, побольше, может быть, будет, может быть, до этого дойдёт, а хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то? Это первое.

Второе – сахар. Мне когда-то говорили: надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75 процентов рост цен произошёл?

Или по подсолнечному маслу – на 17 [процентов рост]. Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо.

Именно поэтому у нас разговор такой жёсткий и был. Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы не перегнули палку, главное, чтобы не пережали с административными мерами. Надо было своевременно это делать, более рыночными [методами]: ввозные таможенные пошлины надо было скорректировать – вот и всё, делов-то куча. Все знают, эти инструменты хорошо известны, надо только вовремя было реагировать на это. Но надеюсь, что это произойдёт.

Сейчас подписаны или должны быть подписаны – по-моему, уже подписаны – соглашения между производителями и сетями: и производители снижают на определённый объём, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым продуктам питания.

Поэтому на цены, конечно, надо смотреть внимательно, и будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что эта реакция будет в течение ближайших нескольких дней, ну, нескольких недель – это уже точно», - заявил президент.

Экономическая ситуация в стране, несмотря на внешние потрясения, улучшается.

«70 процентов российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», - сказал Владимир Путин.

Стабильное развитие экономики должно помочь и президенту, и правительству справиться с бедностью в стране. Это, по мнению Путина, одна из главных задач десятилетия.

«<…> Одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности.

План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 процента до 6,5 процента людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», - заявил президент.

Социальные гарантии и борьба с бедностью стали одними из главных мотивов, из-за которых были внесены поправки в Конституцию.

«Некоторые вещи мы даже не могли раньше делать. Например, эти социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. О чём мы говорим? В 93-м году как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же всё было, это никуда не делось, это всё было фактом.

А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить сегодняшним руководителям и будущим не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном законе страны, так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живётся многим российским семьям. Да, это так и есть. Но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции», - сказал Владимир Путин.