Декабрьские выплаты медработники Хабаровского края получат до конца года

«Ковидные» выплаты медицинским работникам остаются на личном контроле Михаила Дегтярева.

Медицинские работники, которые не получили страховые выплаты за работу с пациентами с COVID-19, могут напрямую обратиться к Михаилу Дегтяреву. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии, которая прошла 23 декабря.

«Выплата за декабрь, а именно за отработанный период с 1 по 25, будет произведена до 31 декабря. Для этого все медорганизации на территории края, работающие с COVID-19, должны до конца недели предоставить реестры для начисления выплат в ФСС. Ответственность за это главные врачи несут персонально. Те, кто выплат не получил, может напрямую обращаться ко мне», – сообщил врио губернатора Хабаровского края.

Он отметил, что все ноябрьские выплаты медработникам выплачены.

Напомним, с апреля по октябрь 2020 года выплаты были стимулирующими и начислялись за факт работы в «красной зоне» и с коронавирусными больными. С ноября они стали страховыми, оператором начисления назначен Фонд социального страхования. Медработники получают эти соцвыплаты за количество отработанных смен. В регион были направлены дополнительные средства из федерального центра в объеме 121 млн рублей.