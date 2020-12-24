Хабаровчан «живьем» пустят на арену «Ерофей»

Заключительные выездные матчи уходящего года хоккеисты «СКА-Нефтяника» проводили в Первоуральске и Новосибирске и одержали две уверенные победы с общей разницей мячей 21:8!

Такие разные таймы

Все началось с Первоуральска, где действующие чемпионы вдоволь покуражились над местным «Уральским трубником», разгромив хозяев – 11:5.

Правда, сама игра, как выразился после матча хорошо знакомый нашим болельщикам наставник уральцев Алексей Жеребков, разделилась на два разных тайма. И с этим трудно не согласиться, ведь на перерыв команды ушли всего лишь при счете 3:2 в пользу армейцев. А вот потом понеслось…

Уже на 2-й минуте «хабаровский финн» Туомас Мяяття открыл счет в матче. Однако спустя пять минут хозяева отыгрались. На 22-й минуте Павел Рязанцев вновь вывел армейцев вперед, но вновь ненадолго.

На 37-й минуте все тот же Мяяття забил третий мяч, но основные события, как уже отмечалось, развернулись во втором тайме.

Хозяева, очевидно, «поплыли» после того, как в течение пяти минут Александр Антипов, Павел Рязанцев и вновь Антипов трижды поразили ворота уральцев. Кстати, первый гол для Александра оказался 100-м в чемпионатах страны, а затем он эту сотню благополучно «разменял».

Затем настала очередь забивать Юрия Шардакова, который отметился дублем. Далее Алексей Торгонский сделал счет 9:2.

Только после этого хозяева «проснулись» и в третий раз поразили ворота Дениса Рысева. На что «СКА-Нефтяник» ответил двумя точными «выстрелами» Дениса Потемина и все того же Торгонского.

В самой концовке уральцы, правда, подсластили «пилюлю», забив два гола подряд. Но кому от этого легче?

За кого болел Михаил Юрьев?

Затем хоккеисты «СКА-Нефтяника» отправились в Новосибирск на рандеву с «Сибсельмашем». Кстати, хабаровчане уже давно чувствуют себя в этом городе как дома. Достаточно сказать, что за последние шесть лет сибиряки сумели отобрать очки у дальневосточников только однажды - в сезоне-2017/18. Вот и на этот раз армейцы сравнительно легко выиграли – 10:3.

И это при том, что на матч гости вышли сразу без двух столпов обороны – Юрия Викулина и Василия Грановского. А уже в дебюте встречи наши хоккеисты лишились еще и Юрия Бондаренко. Однако запаса прочности у "СКА-Нефтяника" оказалось вполне достаточно, чтобы не просто добиться очередной победы, но выиграть с крупным счетом.

Правда, счет в поединке открыли хозяева: уже на 6-й минуте Виталий Денисов распечатал ворота Виктора Каменева. Только спустя девять минут Юрий Шардаков восстановил равновесие. До перерыва «апельсин» еще трижды оказывался в воротах «Сибсельмаша» - отличились Павел Рязанцев, все тот же Шардаков и Виталий Усов.

А вот во втором тайме сибирякам уже, что называется, мало не показалось. Особо разошелся Павел Рязанцев, забивший в итоге в ворота соперников 5 (!) голов. Это позволило нападающему "СКА-Нефтяника" возглавить список лучших бомбардиров (23 мяча) нынешнего чемпионата.

По дублю на свой счет записали Юрий Шардаков и Артем Бондаренко.

Кстати, за ходом этого матча наблюдал экс-наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев, с именем которого связаны звездные успехи хабаровчан последних лет. Напомним, что Михаил Юрьевич работал в нашем клубе с октября 2011-го до апреля 2020-го и покинул пост армейцев, как, впрочем, и сборной России, непобежденным.

Напомним, что Юрьев – уроженец Новосибирска и сейчас живет в своем родном городе. Интересно, за кого в тот вечер болел Михаил Юрьевич – за своих земляков, где он провел лучшие годы как игрок, или за дружину, которую он четыре раза подряд привел к золотым медалям чемпионата страны?

Билеты уже в продаже

Заключительный матч в уходящем году армейцы проведут 26 декабря в 15 часов в родных стенах. Их соперником станет иркутский клуб «Байкал-Энергия».

Этот матч в некотором роде станет историческим: ведь впервые с начала нынешнего сезона на игру будет разрешен (пусть и ограниченный – 30% от общей наполняемости трибун) доступ. Билеты уже в продаже.

Кстати, приобрести билеты можно и на матч Суперкубка между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо», который состоится под крышей арены «Ерофей» 7 января.

Ранее Хабаровск уже дважды (в 2015 и 2019 годах) становился местом проведения матча за этот почетный трофей. Таким образом, предстоящий розыгрыш станет уже третьим с хабаровской пропиской в 9-летней истории Суперкубка.

Первоначально этот матч должен был состояться еще 1 декабря, но из-за коронавирусной инфекции в команде «СКА-Нефтяник» в назначенный срок не состоялся.

Владислав Махов