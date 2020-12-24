Доступность медпомощи во время новогодних праздников поручил обеспечить Михаил Мишустин

В период новогодних каникул вся система здравоохранения должна продолжать работать эффективно, чтобы граждане при необходимости были обеспечены медицинской помощью. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, руководители регионов должны заблаговременно принять все необходимые меры и о результатах этой работы проинформировать министерство здравоохранения.

Минздраву поручено проанализировать полученную информацию и по итогам направить доклад в правительство.

Во время новогодних праздников традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью. Это может усложнить работу больниц и поликлиник, испытывающих сейчас повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

«Важно, чтобы все, кто лечится в стационарах и дома, продолжали получать необходимую медицинскую помощь. Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией», – отметил Михаил Мишустин.

Ещё одно поручение по итогам координационного совета адресовано минздраву, минфину и ФОМС. Они должны организовать сверку средств обязательного медицинского страхования (ОМС), оставшихся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС и медицинских организаций, а затем представить в правительство предложения по обеспечению сбалансированности финансового состояния медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования.