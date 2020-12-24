Допустить рост коммунальных платежей мы не можем — Михаил Дегтярёв

Врио губернатора региона отменил повышение тарифов на вывоз коммунальных отходов.

Увеличение тарифов на вывоз бытового мусора в Хабаровском крае отменяется. Такое принципиальное решение принял врио губернатора во время совещания по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие прошло с участием министра ЖКХ региона, председателя комитета по ценам и тарифам, представителей надзорных органов и бизнес-сообщества. В режиме онлайн к обсуждению подключались главы муниципалитетов.

Сейчас региональный оператор определен только для так называемой территории зоны деятельности № 1, в которую входит Хабаровск и район имени Лазо. Единый тариф на его услуги, действующий с 1 декабря 2020 года, — 4,03 руб. за квадратный метр для многоквартирных домов и 5 рублей за один квадратный метр для индивидуальных жилых домов. По остальным территориальным зонам до сих пор не удалось найти компании, готовые взять эту нагрузку на себя.

В Хабаровском крае сейчас всего шесть легальных точек, где аккумулируются ТКО: два полигона в Советско-Гаванском и имени Лазо районах, два объекта обезвреживания отходов в Верхнебуреинском районе, по одному объекту обработки и обезвреживания отходов в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

«Народ не должно волновать, произошло повышение тарифов из-за того, что мы не можем проверять управляющие компании, сколько транспортировка стоит, каких полигонов нет, а какие есть. Допустить рост коммунальных платежей мы не можем, — заявил Михаил Дегтярев. — Считаю, что надо приостанавливать работу регионального оператора по первой зоне и приводить все в соответствие, еще более внимательно рассмотреть тариф. Нас за это никто не накажет, потому что мы и так уже два года потеряли. Лучше сделать чуть позже, но хорошо»

При переходе на новую систему вывоза отходов управляющие компании и товарищества собственников жилья, занимавшиеся этим ранее, обязаны исключить стоимость этой услуги из жилищных квитанций. Однако в региональном министерстве ЖКХ высказали опасения, что с учетом действующих противовирусных ограничений проведение качественных проверок будет затруднено. При этом некоторые УК и ТСЖ манипулируют цифрами.

«Некоторые УК и ТСЖ сейчас пытаются исключить из жилищных квитанций плату за вывоз мусора по 93 копейки за квадрат. Хотя стоимость – 4,5 рубля, до выхода на рынок регоператора. Это фактическая стоимость вывоза мусора на полигон в поселке Сита (р-н им. Лазо), где есть лицензия. Мы это смотрели и проверяли, — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин. — На каком основании исключаются другие суммы из квитанций? Могу сказать, что до настоящего времени управляющие компании и ТСЖ не были заинтересованы в вывозе ТКО на полигон. Они были заинтересованы в том, чтобы меньше платить перевозчику. Куда он везет, абсолютно никого не интересовало»

Врио губернатора подчеркнул, что необходимо взять паузу в несколько месяцев для того, чтобы тщательно все взвесить и просчитать. Итоги конкурса по отбору регионального оператора были подведены 14 июля этого года – фактически в период безвластия в Хабаровском крае.

«Мы полностью поддерживаем инициативу врио губернатора о приостановлении действия «мусорной реформы» на территории края. Причина проста – при ее подготовке не был урегулирован ряд вопросов. В частности, у бизнес-сообщества много вопросов по тарификации (не учтены расход топлива в зимнее время, вывоз отходов из труднодоступных мест, привлечение дополнительного количества грузчиков при превышении нормы загрузки контейнеров и т.п.). Второй важный фактор – сегодня множество компаний в сфере вывоза мусора имеют большое количество техники, приобретенной в лизинг либо в кредит, у них много работников. И непродуманное внедрение реформы просто остановит деятельность целого ряда предприятий малого и среднего бизнеса, чего допускать нельзя», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя краевого совета по предпринимательству Андрей Веретенников.

По мнению врио губернатора, зонирование территорий для внедрения новых правил обращения с ТКО следует пересмотреть, как и формирование соответствующих тарифов для населения. Если частный бизнес не готов заходить на этот рынок – особенно на севере края – должен быть проработан вопрос создания регоператора с помощью краевых властей. Одним из вариантов может стать организационная форма акционерного общества.